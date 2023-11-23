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5分鐘內4人倒下！19名家人集體一氧化碳中毒　 男差點幫全家收屍

▲死亡昏迷倒地昏倒睡覺睡著。（圖／視覺中國）

▲男子發現多名家人接連昏倒。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國男子史密斯(Jade Smith)與妻子卡西迪(Cassidee Smith)邀請家人感恩節時一同到猶他州旅行，沒想到入住後家人卻紛紛變得虛弱、甚至陷入昏迷，緊急送醫發現19名家人集體一氧化碳中毒，差點全家人一同喪命。

史密斯向當地媒體表示，上周他和妻子邀約17名家人一同到猶他州杜申郡(Duchesne)當地度假屋遊玩，突然發現11個月大嬰兒臉色蒼白、昏昏欲睡，趕緊先將嬰兒送醫，沒想到後來12歲姪女也陷入昏迷。

卡西迪表示，當姊姊叫醒她時，她發現自己視線模糊，幾乎要昏了過去，拼命打巴掌叫醒丈夫後，姊姊卻也倒在地上。史密斯表示，當時至少3人陷入昏迷或不能動，結果5分鐘內，昏迷的人又增加1人，讓他趕緊報案。

消防人員抵達後，幫忙將史密斯所有家人送醫，檢測發現屋內19名成員全都一氧化碳中毒，其中包含13名兒童，但由屋內一氧化碳檢測器故障，使得他們完全沒有發現自己陷入危險中。

史密斯表示，「這真的很可怕，同時也很幸運，感謝消防隊與醫療中心人員幫忙，如果事情的發展有所不同的話，這可能會變成一個在小屋內發現19具屍體的故事，記得檢查你的一氧化碳偵測器，它會救你一命」。

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