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承認北韓衛星成功進入軌道　南韓國情院：普丁「推一把」是成功關鍵

▲▼北韓21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

▲南韓軍方、國情院研判，北韓所發射軍事偵察衛星已成功進入預定軌道。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年5月、8月先後兩次發射軍事偵察衛星時，因為引擎異常等問題連續取得失敗，然而本月21日在第三次發射時卻得以取得成功、讓衛星進入預定軌道。南韓情報機構研判，俄國可能在這其中扮演至關重要的角色。全球航班跟蹤服務公司也發現，俄國軍用飛機在衛星發射後的隔天飛抵平壤。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院（國情院）今日（23）出席一場非對外公開的國會情報委員會，並在會議上向國會呈報上訴內容，再經由國會議員（情報委員會幹事）劉相凡（國民力量）、尹建永（共同民主黨）代為向媒體轉達。國情院首先證實，北韓21日所發射的衛星已經成功進入預定軌道。

南韓國情院研判，此次北韓發射軍事偵察衛星之所以能夠成功，俄國的協助扮演關鍵角色，「在北韓最高領導人金正恩（9月13日）會晤俄國總統普丁時，普丁曾公開表示將協助北韓發展發射器（火箭引擎）。經我方確認，會談結束以後，北韓曾把設計圖與第一、二次發射器的相關數據提供俄國，而俄國則將分析結果回傳給北韓。」

▲▼金正恩22日上午造訪國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，技術人員向其展示衛星拍攝的關島軍事基地影像。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩22日上午造訪國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，技術人員向其展示衛星拍攝的關島軍事基地影像。（圖／翻攝自朝中社）

至於北韓軍事偵察衛星的技術發展到達哪一個階段？南韓國情院表示，「通常新一枚人工衛星的發展速度約需耗時3年，然而北韓卻宣稱拍攝到美國關島空軍基地的衛星影像。不過若北韓未對外公開他們拍到的關島衛星影像，則我們無法得知北韓衛星技術發展到哪個階段。」

南韓國情院也指出，雖然北韓早已完成第7次核試驗的事前準備工作，然而目前卻尚未出現即將進行核試驗的跡象，因此年底前進行核試驗的可能性不高；至於北韓計畫要追加發射更多枚的軍事偵察衛星，今年以內恐怕有難度，必須等到明年。

另外，全球航班跟蹤服務公司AirNav RadarBox指出，隸屬於俄國空軍的伊留申IL-62四引擎遠程窄體客機，曾於俄國當地時間22日中午12時19分從俄羅斯海參崴出發、飛抵平壤順安國際機場，雖然目前尚未知悉乘客名單以及飛往平壤的目的，不過研判可能與北韓發射軍事偵察衛星有關。

▲▼金正恩21日視察衛星發射，與技術人員歡呼、合照，然而鬢角卻出現明顯白髮。（圖／路透）

▲金正恩與技術人員合照，其中竟有洋人臉孔，懷疑是來自俄國的技術人員。（圖／路透）

美國軍事智庫蘭德（RAND）資深國防分析師班奈特（Bruce W. Bennett）向《自由亞洲電台》（RFA）表示，「我認為該架班機上，以衛星為專門研究領域的科學家所搭乘的機率最大。」

《韓聯社》也發現，在北韓官媒《朝中社》所公開金正恩視察衛星發射時的相片中，和金正恩拍攝團體合照的100多名技術人員中，竟然有洋人臉孔，研判可能是來自俄國的技術人員。

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