北韓新浦停靠多艘潛艦　美智庫：金正恩下一步恐試射SLBM

▲金正恩9月6日前往咸鏡南道新浦造船所，出席新型核戰術攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）21日晚間發射軍事偵察衛星，韓半島（朝鮮半島）軍事緊張情勢再度升溫。此後，美國智庫公開了北韓咸鏡南道新浦一帶的衛星相片，發現多艘潛艦停靠在新浦基地，其中更發現北韓最高領導人金正恩的私人遊艇，懷疑金正恩的下一步恐怕是試射潛射彈道飛彈。

根據《韓聯社》，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的「跨越經緯」（Beyond Parallel）於當地時間22日，針對北韓最大潛艦基地與造船廠新浦一帶進行分析，文章從4張高解析度的衛星影像進行分析，拍攝時間為本月7至20日，至於地點則是咸鏡南道新浦市南造船廠、馬養島潛艇基地。

從衛星影像中可以發現，馬養島潛艦基地內停靠了7艘羅密歐級潛艦（SS）、2艘鯊魚級潛艦（SSC），以及金正恩的私人遊艇，這些船艦皆懸掛國際信號旗。

報導分析，上述跡象可能顯示，新浦與馬養島潛艦基地最近可能有北韓高官來訪，或是將有重大活動。不過報導也指出，雖然從衛星影像可以發現，新浦南造船廠的潛艦、駁船、滲透作戰母船等被重新部署，但目前卻尚未出現試射潛射彈道飛彈（SLBM）、潛射巡弋飛彈（SLCM）的跡象。

報導指出，北韓擁有隨時、或在其安排的時間內試射SLBM、SLCM的能力。也因此，北韓在未來12個月以內，可能以政治、技術性，或其他軍事上的理由，從耗時4年打造的戰術核武攻擊潛艦「金君玉英雄艦」（第841號）發射飛彈。

據悉，新浦一帶在北韓研發彈道飛彈潛艦（SSB）、SLBM上一向扮演核心關鍵角色。