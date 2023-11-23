北韓決定撕毀軍事協議　南韓國防部長開嗆：若挑釁就嚴懲

▲南韓國防部長申源湜23日上午出席國會國防委員會全體會議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）不顧南韓軍方鄭重警告，執意於21日晚間發射軍事偵察衛星，宣稱已將衛星送上預定軌道。為此，南韓政府決定中止《九一九軍事協議》關於禁航區域設定的效力，恢復兩韓交界的偵察活動；因此，北韓決定全面撕毀協議。南韓國防部長申源湜警告，一旦北韓再有挑釁舉動，南韓軍方將即刻嚴懲。

根據《韓聯社》，南韓新任國防部長申源湜今日（23）出席國會國防委員會全體會議時表示，北韓發射軍事偵察衛星的行為，既違反聯合國安理會決議，也是對韓半島（朝鮮半島）、乃至於全球的重大挑釁，「北韓一旦以中止《九一九軍事協議》效力為藉口發起挑釁行動，則（我方）將立即、強烈嚴懲到底！」

申源湜再次提到，自從南北韓於2018年簽署《九一九軍事協議》以後，南韓軍方對於北韓的監視偵察活動受到限縮，然而北韓卻執意透過發射軍事偵察衛星，來達到強化偵察南韓的能力，「我方決定終止協議的部分項目效力，是為了守護我國民眾的生命財產安全。」

▲北韓21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

申源湜強調，未來南韓軍將重新恢復對於北韓的空中偵察活動，穩健守護大韓民國的國防安全。他表示，將透過韓美同盟合作，分析進入預定軌道後的北韓偵察衛星，是否能夠如實運作。

他也分析，北韓在民生經濟方面的發展始終無法取得滿意成果，因此只好透過成功發射衛星來強調國防發展的重要性，進而團結民眾的愛國情操、消弭對於平壤政權的不滿。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國防省23日清晨便發表聲明，強調往後不會再受到《九一九軍事協議》限制，立即恢復陸、海、空的軍事舉措，以全面撕毀協議，回應南韓政府對於中止協議第一條第3項的決定，同時將在軍事分界線（MDL）地帶部署新型軍事裝備與武器。

▲金正恩22日上午造訪國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，技術人員向其展示衛星拍攝的關島軍事基地影像。（圖／翻攝自朝中社）

北韓國防省認為，發射軍事偵察衛星乃為國家正當行使主權、保障自衛權的表現，然而南韓卻撕毀協議，「『大韓民國』這群（渾球）故意、且具挑釁的策動，導致《九一九北南軍事分野合意書》淪為空殼已久。『大韓民國』這群（渾球）使局面演變至無法挽回的狀態，對於其不負責任的政治軍事挑釁行動，一定會付出代價。」

北韓國防省在聲明中恐嚇，「一旦北南（南北韓）之間發生無可挽回的衝突，則『大韓民國』必須負起全責！」