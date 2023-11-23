美國施壓以色列「設立加薩南部安全區」　特使親赴談判

▲身在加薩的以色列士兵。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》引述美國官員說法報導，總統拜登與幕僚試圖利用4天臨時停火協議的機會，敦促以色列採取廣泛行動，減少對巴勒斯坦平民的傷害，包括在加薩南部建立安全區，允許更多醫療援助與燃料進入當地。美國人道主義援助特使薩特菲爾德（David Satterfield）已經抵達該區域，與以色列官員針對安全區問題進行談判。

根據加薩衛生部數據，當地死亡人數已逾1.2萬，其中約40%是兒童。以色列國防軍（IDF）密集轟炸加薩北部，並且要求平民撤退至南方，卻又持續使用1000至2000磅（約454至907公斤）的大型炸彈空襲加薩南部，導致百姓遵從撤離令，卻仍承受大量傷亡。

▲加薩民眾被迫從北部逃往中南部。（圖／路透）

美國官員直言，加薩地區的死傷數字太高，已經讓許多國家開始反對以色列戰略，也削弱美國民眾對於以色列的支持。他們與聯合國官員展開行動，試圖說服以色列政府在加薩南部建立安全區。理論上，這將會是在一系列空襲中相對完好的一整個社區，未來也將不會受到攻擊。

美國官員也向以色列官員表示，如果在南部發動攻擊並造成大量平民傷亡，將讓以色列被國際輿論進一步孤立，包括強烈譴責持續暴力、呼籲長期停火的阿拉伯鄰國。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）22日在記者會說，「我們已經向他們清楚表明，也已經公開表示，我們認為他們不應該在南部展開進一步活動，直到採取適當措施，對那裡的人道主義需求負起責任為止。」他估計，已有數十萬人從加薩北部移至南部，「在那裡展開任何軍事進攻前，我們想要確保這些人都獲得適當保護。」

以哈戰爭22日達成臨時停火協議，哈瑪斯釋放50名人質，換取4天停火、更多援助物資及巴勒斯坦囚犯的自由，不過如今延遲至24日才生效。儘管美國及國際社會日益擔憂加薩平民傷亡及人道主義危機，呼籲長期停火及政治談判，卻被以色列拒絕。