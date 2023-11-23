3類飲料恐釀失智症！常見「乳飲品也入列」　癡呆風險大增39％

▲國外近期研究發現，每天喝一杯含糖飲料可能造成失智症風險增高近4成。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）今年3月曾公布，全球有超過5500萬名失智症患者，正以每年新增1000萬例快速增長，不僅是全球第七大死因，且尚無有效治療方法。近日有研究指出，攝取含游離糖（free sugar）的飲品可能更容易罹患失智症，尤其以日常生活中3類含糖飲料影響最大，一天一杯最高恐增加39%患病風險。

過去研究顯示，中年時期的肥胖與過重可能更容易罹患失智症，因此有科學家就針對有益於減重、控制血糖與身體發炎反應的「糖」，與失智症風險的關係進行研究。

據英國醫學新聞網站News Medical於20日報導，一群德國研究人員調查並分析了英國生物樣本庫中約18.6萬名參與者的飲食健康網路問卷資料，發現攝取游離糖、內源性糖皆與罹患失智症的風險呈現出J型關係（先降後升），但攝取含游離糖的飲料卻呈現顯著的線形關係（正相關），含游離糖的固態食物則無明顯相關性。

「游離糖」是指在生產、烹煮過程中添加至食品中的糖分，而「內源性糖」（intrinsic sugars）是指食物中天然存在的糖。

研究發現，在額外添加游離糖的飲品之中，又以碳酸飲料、調味果汁飲品、調味牛奶飲品這三大類與罹患失智症的風險最有關聯，圖表呈現最為明顯且一致的線性相關。純果汁也有類似關聯性，但影響程度較輕微。茶與咖啡則與失智症風險無關。

▲含游離糖（縮寫為FS）的飲品之中以碳酸/調味果汁飲品（左上圖）與調味牛奶飲品（左下圖）與失智風險最具相關性。（圖／翻攝自nutritionj.biomedcentral.com）

據太陽報報導，這群德國基森大學（Justus-Liebig University of Giessen）科學家們發現，每天喝一小杯調味牛奶飲料，例如速食店的香草奶昔，10年內罹患失智症的風險將增加39%，每天喝一罐標準版的可樂則使失智症風險增加 21%。

針對如何適當攝取游離糖，WHO建議，將游離糖控制在總攝取熱量的10%以下，理想情況則是限制在5%以下，例如：以一天攝取2000大卡的飲食量來說，建議每天不要超過攝取50克的游離糖，理想情況則是25克以下。