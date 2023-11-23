憋不住！美國大媽飛機走道「脫褲解放」　屁股正對一旁男童

記者王佩翊／編譯

美國邊疆航空（Frontier Airlines）發生乘客失控事件，一名女子突然走到飛機中間走道並大喊，「對不起，各位！」隨後脫褲子蹲下，準備如廁。原來是當時因為飛安問題暫時禁止使用廁所，她不滿空服人員不讓她上廁所，因此突然暴走，甚至還在眾人制止她當眾脫褲後，大飆髒話。

根據《紐約郵報》報導，邊疆航空20日一架從佛羅里達飛往費城的航班上，一名女性乘客在眾人的目光下突然「禮貌地」說道，「對不起，各位！」隨後就在飛機走道當眾脫下褲子，並蹲下準備如廁，一旁旅客紛紛驚呼，試圖制止。

機上另一名女性乘客哈特曼（Julie Voshell Hartman）拿出手機拍下整個荒謬過程，並上傳至自己的臉書。原來是因為失控女乘客想要上廁所，但是因為飛安問題遭到空服人員制止，請她等一下再來，並先回到位置上等待，怎知她卻突然失控。

▲失控女乘客當眾脫褲，打算就地解放。（圖／Facebook／Julie Voshell Hartman）



女子脫褲蹲在走道後，眾人紛紛大聲抗議，現場一片混亂。沒想到該名女子卻再度暴走大喊，「我才不管」、「我要尿尿」，甚至狂飆髒話。雖然最終該名女子屈服於眾人壓力，將褲子穿上，但仍然逼迫空服人員讓她進入廁所。

從影片中可以看到，有乘客說道，「旁邊那個男孩好可憐。」疑似是有一名男孩的座位就正對著暴走女乘客的屁股，導致他被迫看到對方的裸體。

根據另一段影片指出，該名脫褲女乘客甚至還和飛機上的其他乘客發生爭執，並威脅要殺死另一名乘客。