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日JR男車掌在廁所裝針孔！　8女搭「關西機場特快」遭偷拍

▲▼日本HARUKA特快列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本HARUKA特快列車出現男車掌偷拍女乘客如廁的醜聞。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本JR西日本一名男車掌長期使用筆型的針孔攝影機偷拍女性乘客如廁，已確定至少有8名女乘客受害，嫌犯目前已被警方逮捕。據報導，男子長期趁著在關西機場聯外特快列車值勤時，在車上廁所安裝針孔攝影機，警方懷疑還有更多人受害，因此正在深入調查。

根據《日本放送協會》報導，JR西日本一名大阪府的工作人員10月中旬在公司女員工專用廁所的地板發現一個可疑的筆狀物，懷疑可能是針孔攝影機，於是通報警察。

警方接獲通報後展開調查，在筆狀針孔攝影機內發現一名可疑男子設置偷拍攝影機以及8名女性乘客在關西機場對外特快列車「HARUKA（遙號列車）」廁所被偷拍如廁的不雅片。

警方最終確認設置偷拍攝影機的男子就是JR西日本的32歲男性車掌畠山英之，並將其逮捕。而被拾獲的筆狀針孔攝影機中的不雅片拍攝時間約介於9月至10月間，主要是該名車掌在遙號列車工作時所偷拍的，他前後曾在列車上的廁所設置7次針孔攝影機，並拍到8名女性如廁。

男子被逮後坦言，因為對女性的內褲有特殊癖好，因此自1年前開始偷拍。目前警方仍在深入調查其他證據，並追查是否有更多人受害。

對此，JR西日本召開記者會道歉。JR西日本指出，該名男車掌2009年入職，並在2012年當上車掌，自2022年7月起在JR京都線、山陰線以及遙號列車值勤。

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