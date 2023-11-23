新娘嗨揪3P後悔了！　閨蜜「懷上老公的種」還要生下來

▲外國一對訂婚伴侶邀請女方閨蜜進行3人行，閨蜜卻懷上男方的孩子。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

國外一名準新娘長期懷抱「多人性愛」的幻想，於是決定趁著結婚之前，主動邀請閨蜜及未婚夫來一場「三人行」。未料，她的好友卻因此懷孕，還堅持要把孩子生下來，讓整起事件成為夢魘。

準新娘匿名投稿澳洲podcast節目「Life Uncut」聽眾投稿單元，離奇經歷卻讓主持人蘿拉（Laura Byrne）和布列塔妮（Brittany Hockley）震驚不已，當場說不出話來。

準新娘表示，「我和未婚夫已經在一起6年，擁有一段美好關係，並在訂婚不久後，決定實現我們的秘密幻想。」她首先詢問未婚夫是否願意嘗試3P，作為「結婚前的一次經驗」，之後又詢問閨蜜是否願意加入。三人都同意後，還親自見面討論，「釐清我們可以接受的（行為）以及應該如何進行。」

事發當晚，小倆口與閨蜜開心喝酒，隨後醉醺醺地轉戰臥室，整段過程非常令人興奮。未料，準新娘上周接到閨蜜電話，「她告訴我她懷孕了，孩子的父親就是我的未婚夫…她已經決定留下這個寶寶。」此時，未婚夫才坦承，隱約記得保險套可能破掉了，但自己喝得太醉，記不清楚。

@lifeuncutpodcast This could be the biggest dilemma we’ve ever been sent. Such a hard situation to navigate. What are your thoughts? You can listen to ours in today’s episode - search “life uncut” wherever you get your podcasts ♬ original sound - Life Uncut Podcast

準新娘與未婚夫確實討論過要生小孩，「但一想到他跟另外一個女人有了孩子，就讓我感覺很噁心。」她不知道該怎麼辦，也不知道如何向親友解釋，甚至對自己的忌妒感充滿羞愧，懷疑這段感情是否能夠繼續下去。

節目片段被上傳至「Life Uncut」TikTok帳號後引起熱議與瘋傳，許多網友對此表達遺憾，甚至懷疑閨蜜有可能說謊，「你們肯定得做個DNA測試。」也有人樂觀表示，這可能是建立非傳統家庭的契機，「接受這個孩子，並且一起撫養他。」

不過，也有人認為，這種行為根本不值得同情，「種什麼因，得什麼果，女孩」、「玩了愚蠢的遊戲，得到愚蠢的獎品」、「她顯然愛上了這個傢伙」、「我認識一個曾經發生這種事情的人。相同的情況。他們最終分手了。」



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