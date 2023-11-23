　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新娘嗨揪3P後悔了！　閨蜜「懷上老公的種」還要生下來

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲外國一對訂婚伴侶邀請女方閨蜜進行3人行，閨蜜卻懷上男方的孩子。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

國外一名準新娘長期懷抱「多人性愛」的幻想，於是決定趁著結婚之前，主動邀請閨蜜及未婚夫來一場「三人行」。未料，她的好友卻因此懷孕，還堅持要把孩子生下來，讓整起事件成為夢魘。

準新娘匿名投稿澳洲podcast節目「Life Uncut」聽眾投稿單元，離奇經歷卻讓主持人蘿拉（Laura Byrne）和布列塔妮（Brittany Hockley）震驚不已，當場說不出話來。

準新娘表示，「我和未婚夫已經在一起6年，擁有一段美好關係，並在訂婚不久後，決定實現我們的秘密幻想。」她首先詢問未婚夫是否願意嘗試3P，作為「結婚前的一次經驗」，之後又詢問閨蜜是否願意加入。三人都同意後，還親自見面討論，「釐清我們可以接受的（行為）以及應該如何進行。」

事發當晚，小倆口與閨蜜開心喝酒，隨後醉醺醺地轉戰臥室，整段過程非常令人興奮。未料，準新娘上周接到閨蜜電話，「她告訴我她懷孕了，孩子的父親就是我的未婚夫…她已經決定留下這個寶寶。」此時，未婚夫才坦承，隱約記得保險套可能破掉了，但自己喝得太醉，記不清楚。

@lifeuncutpodcast

This could be the biggest dilemma we’ve ever been sent. Such a hard situation to navigate. What are your thoughts? You can listen to ours in today’s episode - search “life uncut” wherever you get your podcasts

♬ original sound - Life Uncut Podcast

準新娘與未婚夫確實討論過要生小孩，「但一想到他跟另外一個女人有了孩子，就讓我感覺很噁心。」她不知道該怎麼辦，也不知道如何向親友解釋，甚至對自己的忌妒感充滿羞愧，懷疑這段感情是否能夠繼續下去。

節目片段被上傳至「Life Uncut」TikTok帳號後引起熱議與瘋傳，許多網友對此表達遺憾，甚至懷疑閨蜜有可能說謊，「你們肯定得做個DNA測試。」也有人樂觀表示，這可能是建立非傳統家庭的契機，「接受這個孩子，並且一起撫養他。」

不過，也有人認為，這種行為根本不值得同情，「種什麼因，得什麼果，女孩」、「玩了愚蠢的遊戲，得到愚蠢的獎品」、「她顯然愛上了這個傢伙」、「我認識一個曾經發生這種事情的人。相同的情況。他們最終分手了。」


►►►「新娘拍過AV」聽賓客講才知道　他在訂婚典禮上崩潰悔婚

►►►伴郎致詞一半「跪地求婚」　賓客竟也跟著嗨！新郎氣到走人

►►►新娘氣到走人！新郎賓客全傻眼　原來她「根本不知要結婚」

ET快訊
林信吾判死！勇警家屬：一定是這判決　她捧弟制服鞠躬致謝
爆乳荷官大選賭盤吸客！　8辣妹見攻堅嚇歪
快訊／馬英九陪侯友宜一起等柯文哲　侯辦：歡迎郭台銘一起
傑米福克斯爆「當眾手指侵犯」女粉絲！　超噁對話曝
LIVE／藍白合末班車！侯柯「車距16分鐘」　55刀殺2警惡
侯友宜副手比柯文哲更堅強？　李乾龍爆：今晚就會公布是誰
快訊／大學校內住宿補助5000、中低收戶7000　27.5萬
已婚影帝驚爆「KTV廁所激戰嫩模」被撞見！　3身份線索曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩17歲少年「得知停火」錯愕　悲吐心聲：給士兵們休息時間

3歲頑皮童爬機場輸送帶受困　「被當行李高速運走」驚險畫面曝

北韓新浦停靠多艘潛艦　美智庫：金正恩下一步恐試射SLBM

美國驅逐艦出手　擊落多架葉門攻擊無人機

新娘嗨揪3P後悔了！　閨蜜「懷上老公的種」還要生下來

5分鐘內4人倒下！19名家人集體一氧化碳中毒　 男差點幫全家收屍

日JR男車掌在廁所裝針孔！　8女搭「關西機場特快」遭偷拍

紐西蘭機師遭挾持新影片曝光　反抗軍「多人持槍包圍」威脅槍殺

3類飲料恐釀失智症！常見「乳飲品也入列」　癡呆風險大增39％

北韓決定撕毀軍事協議　南韓國防部長開嗆：若挑釁就嚴懲

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

陳冠希「全程抱6歲女」受訪萌翻　甜喊話：You are my star

男手機跳面交訊息急出門！　女兒男友報警幫他救回20萬

用「破窗效應」喻人際相處　太謙虛自貶反造成他人輕視

韋汝讚13歲兒子貼心：滿好使喚的！　曾子余花2千萬買房「給媽媽養老」

林舒語化老妝見兒子「還喜歡媽媽嗎」　他強忍眼淚點頭...王陽明.庹宗康淚崩　

加薩17歲少年「得知停火」錯愕　悲吐心聲：給士兵們休息時間

3歲頑皮童爬機場輸送帶受困　「被當行李高速運走」驚險畫面曝

北韓新浦停靠多艘潛艦　美智庫：金正恩下一步恐試射SLBM

美國驅逐艦出手　擊落多架葉門攻擊無人機

新娘嗨揪3P後悔了！　閨蜜「懷上老公的種」還要生下來

5分鐘內4人倒下！19名家人集體一氧化碳中毒　 男差點幫全家收屍

日JR男車掌在廁所裝針孔！　8女搭「關西機場特快」遭偷拍

紐西蘭機師遭挾持新影片曝光　反抗軍「多人持槍包圍」威脅槍殺

3類飲料恐釀失智症！常見「乳飲品也入列」　癡呆風險大增39％

北韓決定撕毀軍事協議　南韓國防部長開嗆：若挑釁就嚴懲

柯文哲稱郭台銘「戰友」一起創造歷史前行　柯競辦：非指搭檔競選

22歲航海王畢業就賺到重機　挑戰「30歲1千萬存款」

惡徒林信吾判死　勇警家屬：一定是這判決！她捧亡弟制服鞠躬致謝

貴婦喝茫開1311萬「愛的保時捷」　酒測超盧吹了又吸...扣牌2年

柯文哲說「2025非核家園政府投入大量的錢，收購電費價格1度9塊」？

韋禮安聯手「全球百大DJ」Oliver Heldens：終於輪到我了

提醒「石門水庫沒關」全場傻了！他驚淪老人用語：年輕人已聽不懂

國歌級歌姬訪台「開口就說中文」　沒忘311恩情：想跟你們說謝謝

民進黨3問黃國昌　嗆「把頭埋在土裡的戰神」

苗栗三灣柑橘展銷搭大選熱潮　賴、侯、柯同框吃柑橘比賽

國際熱門新聞

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

泰國首見大規模毀容乞丐！駭人內幕曝

妹子買菜邂逅肌肉帥哥！結局神展開

頭頸被砍20下！　女大生遭前男友棄屍山溝

鬥牛犬網紅恐怖墜崖慘死　百萬粉絲哀悼

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

羽生結弦離婚原因曝！前妻痛批「媽寶男」0隱私

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

北韓停止兩韓協議：立即恢復所有軍事措施

俄女演員赴前線勞軍　遭烏軍火炮襲擊亡

照大腸鏡驚見「活生生蒼蠅」到處爬

少年抓魚　魚叉反彈眉心穿入大腦

普丁：須思考如何中止俄烏戰爭悲劇

3類飲料恐釀失智症「乳飲品也入列」

更多熱門

相關新聞

《三人行》蘇珊薩默斯離世！享壽76歲

《三人行》蘇珊薩默斯離世！享壽76歲

《三人行》演員蘇珊薩默斯（Suzanne Somers）原本要在16日和家人一起慶祝77歲生日，令人沒想到的是，她在15日清晨於家中離世，享壽76歲。

S23U變追星神器　手機望遠功能新戰場

S23U變追星神器　手機望遠功能新戰場

吳淡如最新Podcast 　來賓吳宗憲

吳淡如最新Podcast 　來賓吳宗憲

基隆Podcast談眷村文化　美援麵粉袋當褲穿

基隆Podcast談眷村文化　美援麵粉袋當褲穿

Google 播客明年終止服務！

Google 播客明年終止服務！

關鍵字：

三人行3Ppodcast

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

屏科大生自撞　死前悔：不該騎那麼快

胰臟癌有症狀「很多都是晚期」　醫點名3前兆：該檢查了

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

24歲男星退出演藝圈！「生了無法再演戲的病」

竹科男瞞7年女友娶別人　還繼續騙砲

拒匯款見男網友！女大生遭恐嚇嚇哭

台灣人1舉動　網紅讚：素質真的高

咪妃買24年中古車「第一天就壞掉」

內褲顏色被曝光　小三男童摔人還踩背

5歲童國道拋飛亡　單親媽抱兒遺照出庭控訴

泰國首見大規模毀容乞丐！駭人內幕曝

柯文哲：正式邀請郭董為在野整合跨出重要一步

涼雨彈今晚殺到！濕冷周末低溫恐跌破14℃

小琉球長髮妹自拍　「彎腰摸龜」30萬飛了

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面