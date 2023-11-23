他極限跳傘撞上機翼！高空中「遭斬首」當場死　機師判決出爐

▲加利在進行極限滑翔運動時，意外撞上機翼身亡。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

法國40歲男子加利（Nicolas Galy）2018年進行極限滑翔運動時，在跳出艙外後意外撞上飛機機翼，導致他頸部斷裂，像被斬首一般在高空瞬間身亡。蒙托邦刑事法院21日宣布，飛機駕駛的過失殺人指控罪名成立，並判處其緩刑。

綜合BBC與《每日郵報》報導，加利2018年7月搭乘機長阿蘭（Alain C）所駕駛的單引擎飛機，從法國南部凱爾西地區布洛克（Bouloc-en-Quercy）上空進行「飛鼠裝滑翔」運動，計劃從1.4萬英呎（約4267公尺）高空跳下飛機，不料卻在短短20秒後發生悲劇。

事發當時，加利跳出艙外後不到數秒，立刻就與飛機機翼相撞，導致他的頸部遭受重擊，如同被斬首一樣在空中身首分離，當場死亡。事後，阿蘭被檢方以過失殺人的罪名控上法庭，而阿蘭則在法庭堅稱，「這是我生命中的一場悲劇，但我沒有做錯事。」

阿蘭指出，加里自稱擁有226次跳傘經驗，但他卻沒有按照預期路線飛行，「他不該出現在那條飛行路線上，他和飛機平行，這不是我的責任，我的飛行路線是合理的」。不過，報導稱，阿蘭並非完全無過失，因為法國航空當局此前因阿蘭的健康狀況，限制了他的飛行權限，所以他當時駕駛飛機時的執照是無效的。

另外，據《巴黎人報》報導，阿蘭在加里跳傘前，並未就飛機的飛行軌跡與加里進行討論，而且他也在加里離開機艙後，馬上向機場停機坪的方向降落。加里家屬的律師在9月19日的聽證會上，譴責阿蘭的「魯莽與疏忽」導致了這起意外的發生。

蒙托邦刑事法院21日判定，阿蘭的過失殺人指控罪名成立，並判處這名機長緩刑。至於阿蘭目前任職的南部-庇里牛斯跳傘協會（Midi-Pyrénées）則被罰款2萬歐元（約新台幣69萬元）。