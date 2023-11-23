1天地震1500次！冰島火山恐噴發　擬「注水冷卻岩漿」救漁村

▲冰島近期可能火山噴發。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

冰島西南部近期可能火山噴發，過去幾天雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）每日記錄到1500至1800次地震。該國政府正在考慮一項計畫，那就是如果火山真的噴發，將抽水注入岩漿，藉此達到冷卻與引流的效果，保護恐受重創的漁村格林達維克（Grindavik）。

冰島國家警察專員辦公室負責人雷尼斯森（Víðir Reynisson）22日說明，當局與歐洲專家將評估使用大容量水泵冷卻岩漿，以保護格林達維克與重要基礎建設的可能性，「一個技術評估小組將於今晚或明晨抵達冰島，協助我們評估可能性。」

▲漁村格林達維克（Grindavik）路面震裂後被迫撤離。（圖／路透）

過去幾周，雷克雅內斯半島地下一條長達15公里的岩漿河正在擴大，持續引發頻繁地震，已經對格林達維克的道路、建物及建設造成破壞。這座漁村位於首都雷克雅維克（Reykjavik）西南方約40公里，鄰近斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠、一座淡水水庫及觀光勝地藍湖溫泉（Blue Lagoon），約4000位居民已於12日疏散

藍湖溫泉本月稍早已經關閉，作為預防措施的一部分，當局近日也持續在發電廠附近修建強化措施，希望能夠在噴發時加強防護。

BBC、衛報報導，冰島擁有33個活火山系統、是全歐洲最多，平均每4至5年就會經歷一次火山噴發，1973年赫馬島（Heimaey）火山噴發時，也曾使用抽水注入岩漿的方法，當時距離市中心150公尺處出現巨大裂縫，噴發持續5個月，島上400座房屋被毀，但5000名居民奇蹟似地幾乎全數逃生。



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