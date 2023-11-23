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野火「焚毀近90萬公頃」逾20年來第2糟　歐盟提森林監測法案

▲希臘中部馬格尼西亞州首府佛洛斯傳出大火，火勢甚至延燒至空軍基地，導致彈藥庫爆炸。（圖／路透）

▲歐洲夏天野火肆虐嚴重。（圖／路透）

文／中央社

歐盟執委會今天提案訂立「森林監測法」，以整合27個成員國破碎的森林資訊，並搭配立法中的「碳移除認證」機制。執委會同時發布數據，去年歐洲森林野火危害嚴重度是有統計以來第二糟。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）旗下的科學專家機構「聯合研究中心」（Joint Research Centre）22日發布報告指出，歐盟境內近90萬公頃的森林在2022年遭到野火焚毀，面積相當於義大利的科西嘉島（Corsica）。

自2000年該統計發布以來，只有2017年的130萬公頃焚毀面積高於去年。今年以來，森林野火也已在歐盟造成50萬公頃損失。報告強調，雖然96%的森林火災起於人類行為，但氣候變遷加劇了危險程度。

執委會指出，有鑑於森林承受愈來愈大的壓力，且歐盟目前只靠個別國家的森林資訊，不論環境、社會和經濟價值、生態危機等面向的資訊都很碎片、有落差或重疊，因此有必要進行統整。

執委會表示將提出「森林監測法」（Forest Monitoring Law），內容包括建立所有森林單位的定位和繪圖系統、27國森林資料收集架構、資訊分享機制，以保護森林生態並對危機及時反應。

負責環境政策的新任執行委員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）在記者會說，森林健康是地球健康的必要條件，對歐盟達成2050年前氣候中和目標極為重要。

氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）則表示，森林監測法案將有助於落實21日歐洲議會（European Parliament）剛通過的「碳移除認證架構」（EU carbon removal certification framework）。

歐盟打算透過發給碳移除認證的方式鼓勵綠化、降低二氧化碳排放，森林將因此成為有財務價值的碳資產，而森林資訊的精確度便攸關這個制度成效優劣。

根據執委會估計，歐盟境內森林的碳匯（carbon sink，指吸納、儲存二氧化碳而減少溫室氣體排到大氣中）價值達328億歐元（約新台幣1兆1277億元）。

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