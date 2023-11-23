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休戰希望破滅？以軍停火倒數前狂轟加薩　平民逃到安全區仍被炸死

▲▼以巴。（圖／CFP）

▲外媒22日拍到，加薩在以巴達成停火協議後仍持續被轟。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列與哈瑪斯22日達成協議，將自當地23日上午10時（台灣時間下午4時）臨時休戰，以換取對方釋放人質和囚犯，但南部的汗尤尼斯（Khan Younis）與加薩多處仍遭以色列猛烈砲擊，即使平民逃到被以軍列為安全區的地方，也可能會因為空襲而死。

半島電視台記者馬哈茂德（Hani Mahmoud）指出，以色列在約定好停火的時間到來前，對加薩進行了猛烈轟炸，造成數十名平民死亡，而當地人也對加薩飛地實現停火一事失去希望。

馬哈茂德表示，「對加薩地帶持續的大規模轟炸，為巴勒斯坦人帶來了苦難與悲劇，有部分從加薩北部南撤的平民在拉法（Rafah）的空襲中喪命，汗尤尼斯也有一個收容撤離人員的家庭在襲擊中死亡。」

馬哈茂德進一步指出，「即使是被以軍列為安全區的地方，也和其他地方一樣危險。它們同樣會受到轟炸，躲在那邊的人也可能失去性命。一開始，我們對停火還感到樂觀，但由於現在有關何時開始停火的說法也相互矛盾，因此人們也已對此失去希望。」

此前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在22日的晚間新聞發布會上，有信心地表示停火協議很快就會生效，但國家安全委員會隨後又發布聲明稱，雙方不會在24日前釋放人質。《以色列時報》引述政府消息人士指出，以軍不會在哈瑪斯確認人質釋放協議的細節前停火。

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