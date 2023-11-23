以哈停火協議卡在人質喬不攏！　雙方遲不簽字

▲加薩地區22日被以色列空襲攻擊，大量煙霧竄出。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈衝突即將迎來第一場停火協議，然而以色列23日突然宣布「停火延後」直至24日生效，一名熟悉內情的以色列官員試圖淡化此一嚴重性，表示目前仍就「很小的實作細節」在協商當中。目前以、哈雙方都還沒有簽字，24日是否確定停火仍有變數。

CNN報導，第一名以色列官員表示以、哈因實作細節仍在協商中而未簽署停火協議；另一名官員則表示，其中一個原因是，以色列還沒有收到首批將被激進組織哈瑪斯釋放的人質名單。

以色列媒體報導，以、哈雙方都尚未簽署釋放人質協議，但不代表這就足以使協議中止。即使如此，以色列官方仍擔心，整個協議會因人質方面喬不攏而破局。

此前22日的晚間新聞發布會上，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）具有信心地表示，停火協議很快就會生效，但他也未提供協議實施的任何細節。

以色列國防部發言人少將哈加里（Daniel Hagari）此前也警告人質釋放過程，「這是一個還沒有完成，而且很複雜的過程，會需要時間並且分成幾個階段執行。我想要強調這些都還沒有談妥，而且談成之前還需要一些時間。」他說不清楚停火何時會生效，但與此同時，「我們仍專注在戰場上」。