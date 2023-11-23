阿特曼被解僱原因曝！路透：董事會接獲警告　AGI進展將威脅人類

▲消息指出，OpenAI董事會在接獲AGI可能威脅人類的警告信後，做出了解僱阿特曼的決定。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）與OpenAI董事會之間的解僱風波可謂是峰迴路轉。然而，2位知情人士23日告訴路透社，OpenAI的董事會在解僱阿特曼前，收到了一封來自多位研究人員的信，警告阿特曼致力於推動的通用人工智慧（AGI）可能威脅人類，而這封信據信也是阿特曼被解僱的催化劑。

據路透社獨家報導，消息人士透露，Open AI最近在一項名為Q*（發音為Q-star）的模型上取得進展，令不少內部人士認為，這可能是這家新創公司在AGI領域的一大突破。然而，幾名研究人員卻在17日致信董事會，警告這項強大的人工智慧可能對人類產生威脅。

消息人士稱，這封未被揭露的信件引發了董事會的不滿，而OpenAI的科技長穆拉提（Mira Murati）也在22日告訴員工，相關信件促使了董事會解僱阿特曼的行動。

這位不願透露姓名的人士表示，鑑於龐大的運算資源，新模型能夠解決部分數學問題，但他們未被授權代表OpenAI發言。雖然目前Q*的數學水平還停留在小學生的程度，但它在多項測驗中取得了優異的成績，讓研究人員對Q*未來的成功十分樂觀。