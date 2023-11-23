特斯拉Cybertruck最新高清照曝光！　中控大螢幕整合物理按鍵

▲特斯拉Cyber​​truck最新高清照曝光。（圖／翻攝《快科技》）



記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉Cyber​​truck難產多年，終於接近交付日期，細節照片也陸續在網路上曝光，可見內部盡可能取消物理按鍵，全數改由大螢幕控制，更將擋風玻璃後視鏡取消，追求更具科幻先進感的設計。

陸媒《快科技》報導，從最新的一系列曝光圖來看，特斯拉Cybertruck採用特斯拉最新設計風格，選擇以螢幕換檔為操作方式，取消多餘實體按鍵，甚至連擋風玻璃上的後視鏡也取消。

▲▼特斯拉Cyber​​truck中控極簡。（圖／翻攝《快科技》）



圖中可見特斯拉Cyber​​truck採用的中控螢幕尺寸更大，更設計專屬中控介面搭配，比其他車型都更具科幻感，整體也走黑灰色風格。中控螢幕幾乎操控全車，更可控制空氣懸吊、尾箱箱蓋，而且操作介面簡單，整體相當方便。

外觀方面，Cyber​​truck後照鏡採全新樣式，與先前測試車輛相比，正式發布的後照鏡顯得更加秀氣。值得一提的是，為將車頭與擋風玻璃整合到同一平面，Cyber​​truck還採用市面上極罕見的單雨刷設計，一根超長的雨刷器收攏在擋風玻璃左側，更顯狂野霸氣。

▲▼外型搶眼，也有基本置物空間。（圖／翻攝《快科技》）

前行李箱的置物空間不算太小，基本置物空間沒有問題。根據當前消息，Cyber​​truck最快將於11月30日在德州超級工廠交付。然而交付活動的與會資格因接待能力有限，特斯拉表示將會進行隨機抽籤抽出與會者。