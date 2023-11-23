歐洲添變數！荷蘭國會改選出口民調　極右派成最大黨

▲荷蘭自由黨領導人懷爾德斯的極右言行令人擔憂。（圖／路透）

文／中央社

荷蘭國會改選於22日晚間9點結束投票，兩次出口民調皆顯示反伊斯蘭、反歐盟的極右派自由黨（PVV）將成囊括35席的最大贏家，為歐洲政壇投下震撼彈。

雖然23日才會完成開票，但因過去荷蘭大選出口民調準確度高，差距頂多一、二席，自由黨22日深夜已在海牙附近城市的咖啡館慶功，各黨領導人也開始發表對未來合作組閣的看法。

根據荷蘭國家廣播基金會（NOS）等媒體報導，晚間9點和近10點發布的兩次出口民調皆顯示自由黨將獲得35席，居次的是綠色左翼黨（GroenLinks）/勞工黨（PvdA）聯盟可望獲25-26席，第3是中間偏右的自民黨（VVD）將取得23-24席，8月才創黨的「新社會契約」（NSC）則約20席。

自由黨領導人懷爾德斯（Geert Wilders）被稱為「荷蘭版川普」（Dutch Trump），極右言行使得過去其他黨都不願與他聯合執政。這次選舉期間該黨民調支持度原本排在第3、4名，但投票前最後發布的民調卻翻升到第1。

現任總理呂特（Mark Rutte）所屬的自民黨黨魁耶史格茲（Dilan Yesilgoz）原本被看好將成為荷蘭首位女總理，選前她表示願與自由黨合作執政，但國家廣播基金會選後訪問她則對此語帶保留，表示尚待與黨內討論。

創立「新社會契約」黨的歐姆齊格（Pieter Omtzigt）選前表態拒絕與自由黨聯合執政，選後據荷蘭「民眾報」（Volkskrant）報導，他似乎改變主意，表示準備承擔責任，還說「在這結果之下並不容易，許多政治人物因此得走出他們的陰影」。

荷蘭國會共150席，多黨聯合執政成為常態，因此未來各黨合作結果尚有不同版本的可能性，「荷蘭版川普」不見得能領導下一個荷蘭政府。不過他的出線已為歐洲局勢投下一大變數，也恐將改寫荷蘭這個歐洲聯盟（EU）第4大經濟體13年來由中間派執政的路線。

歐盟27個成員國裡的「大反派」，即匈牙利總理奧班（Viktor Orban）搶在第一時間於社群媒體X上恭喜懷爾德斯贏得荷蘭大選，還說「變革之風」（winds of change）就在此。這句話他說得開心，許多歐洲政治領導人卻恐怕徹夜難眠了。