排除恐攻！　尼加拉瀑布彩虹橋2死「汽車爆炸」燒融剩骨架

NEW: Security camera shows car bombing at the U.S.-Canadian border in Niagara Falls pic.twitter.com/wDrZXYGyNv — BNO News (@BNONews) November 22, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

美國與加拿大邊境知名景點尼加拉瀑布彩虹橋，22日發生汽車爆炸事件，初判2死1傷，不過最新消息指出，死亡人數可能有所增加，而現場經過初步調查後，尚未發現任何恐怖攻擊跡象，目前美加警方都加派警力並出動無人機，該區域連接邊境的另外3座橋已恢復車輛通行。

▲尼加拉瀑布彩虹橋疑遭恐攻。（圖／翻攝X「@MJTruthUltra」）



CNN報導，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）在記者會上最新簡報表示，一名來自紐約州西部的州民與這次爆炸有關係，一名當時在哨所內的邊境巡邏員警受爆炸波及受傷。由於彩虹橋爆炸後採取緊急關閉措施的另外3座橋─路易斯頓橋、和平橋、惠而浦橋已恢復人車通行。這4座橋是美加在尼加拉瀑布地區的出入境通道。

侯可表示，「目前為止，沒有跡象顯示這是一場恐怖攻擊。」她說基本上該爆炸車輛已被燒到只剩下骨架，除了引擎和幾塊散落在現場的碎塊外，沒有剩下任何東西，「碎塊分散在超過13、14個檢查哨，所以是一個很大的爆炸現場。」

侯可說調查正在進行中，開放彩虹橋以前會確保大眾完全安全。

▲汽車爆炸波及至少13個邊境檢查哨。（圖／翻攝X「@MJTruthUltra」）



國家鐵路客運公司（簡稱美鐵，Amtrak）發言人表示，連接紐約、加拿大的鐵路暫時停駛。加拿大方面出於謹慎，多倫多警方已在全市增派員警巡邏。

紐約當局已辨識出該輛爆炸的汽車車主，指出該輛車在美國這一側，當時正要通關前往加拿大。在調閱監視錄影器後，執法單位找出該輛車先前到過附近的一間賭場，這是官方警告應小心可能是恐怖攻擊的原因之一。

聯邦調查局（FBI）與紐約州警局合作，試圖辨識車上人體殘骸身分，並且仍在試圖尋找爆炸起因與任何相關證據。需要釐清的還有駕駛是否就是該車輛車主，但現場焚毀情況嚴重，加劇了當局的作業難度。