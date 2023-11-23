北韓宣布停止《九一九軍事協議》：立即恢復所有軍事措施

▲金正恩視察軍事偵察衛星發射，並表示要發射更多枚。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

南北韓於2018年簽署《九一九軍事協議》，包括全面停止陸海空所有敵對行為，由於北韓違反聯合國大會決議執意發射偵察衛星，南韓政府決定「部分停止」協議效力，重新恢復邊境偵察工作。北韓對此強硬回應，今（23日）宣布將「全面恢復」因協議暫停的所有軍事措施。

北韓今天宣布，將立即全面恢復因2018年《九一九軍事協議》暫停的軍事措施。此前北韓發射偵察衛星，並宣布發射成功，由於發射軌道經過沖繩上空，還引起日方發布避難警報。

▲北韓21日晚間發射運載火箭「千里馬1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）



北韓官媒宣稱，軍事偵察衛星「萬里鏡1號」成功接軌衛星軌道後，已經拍下並傳輸多張美國關島海軍基地阿普拉港（Apra Harbor）、北部安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的照片。

報導指出，北韓領導人金正恩視察衛星控制中心時已審視過這些照片，該批照片在22日上午回傳成功，金正恩表示北韓應發射更多枚軍事偵察衛星，加強平壤自衛能力與軍事打擊能力。「萬里鏡1號」正式執行任務日期，預定12月1日啟動。

南韓22日上午召開臨時國務會議，由於總統尹錫悅在英國進行國是訪問，該場會議由總理韓悳洙主持。對於北韓不顧國際社會反對、強行發射軍事偵察衛星，在韓悳洙所主持的臨時國務會議下，南韓政府決定通過停止《九一九軍事協議》部分項目效力的決定，並由尹錫悅在英國當地以電子方式批准。

▲南韓決定中止《九一九軍事協議》部分項目效力。（圖／達志影像／newscom）



韓悳洙在會議上表示，韓方決定停止部分協議效力，直到南北雙方再度恢復信賴關係，他在會議上分享尹錫悅在海外緊急召開的國家安全保障會議（NSC）常任委員會討論結果，表示《九一九軍事協議》對於南韓軍方在兩韓交界地帶的情報監視活動做出限制，只會嚴重阻礙南韓在邊境上的防禦態勢，不僅無法辨別北韓透過長射程砲進行的攻擊，也嚴重限縮南韓軍方的訓練，引發無法守護國民生命安全的後果。

南韓時任總統文在寅、北韓最高領導人金正恩曾於2018年9月19日在北韓首都平壤簽署《九一九共同宣言》，當中提及兩韓軍事協議，包括全面停止敵對行為，設定禁飛區並停止在軍事分界線附近的軍演。