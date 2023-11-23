　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影片曝！尼加拉瀑布彩虹橋驚傳「汽車爆炸」2死1傷　疑恐怖攻擊

文／中央社

美國媒體今天報導，根據美國聯邦調查局（FBI），美國與加拿大間靠近尼加拉瀑布（Niagara Falls）的彩虹橋（Rainbow Bridge）發生車輛爆炸事件，可能涉及恐怖主義攻擊。

▲▼尼加啦瀑布彩虹橋疑遭恐攻。（圖／翻攝X「@MJTruthUltra」）

▲▼尼加拉瀑布彩虹橋疑遭恐攻。（圖／翻攝X「@MJTruthUltra」）

▲▼尼加啦瀑布彩虹橋疑遭恐攻。（圖／翻攝X「@MJTruthUltra」）

美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，消息人士告訴福斯記者麥亞當斯（Alexis McAdams），這起事件是恐攻未遂，發生爆炸的車輛內有爆裂物，車上有2人死亡，1名邊境官員受傷。

消息士人指稱，該車輛從美國境內駛進加拿大，試圖駛向邊境官員建築物。據悉，該地區所有橋梁均已關閉，所有政府大樓都已疏散。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）發表聲明指出，FBI聯合反恐任務小組（FBI Joint Terrorism Task Force）正與紐約州警合作，監控所有紐約州的入境點。

加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，加國政府極其嚴正看待這起事件，他很快將與美國國土安全部長商談此事。

ET快訊
涼雨彈明晚殺到！濕冷周末「低溫恐跌破14℃」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

市場情緒樂觀　美股感恩節前收高184點

聯合國：加薩是世界上對兒童而言最危險地方

北韓宣布停止《九一九軍事協議》：立即恢復所有軍事措施

韓聯社：北韓朝東海射彈道飛彈　似乎發射失敗

影片曝！尼加拉瀑布彩虹橋驚傳「汽車爆炸」2死1傷　疑恐怖攻擊

14歲少年抓魚　30公分魚叉反彈「眉心穿進大腦」

俄女演員赴前線勞軍！遭烏軍火炮襲擊「燈光全暗」　最後影像曝光

泰國首見「大規模毀容乞丐」！駭人內幕曝光　警逮6人追黑手

普丁參與G20視訊峰會　喊話須思考如何中止俄烏戰爭悲劇

國際火線／命若琴弦：以巴衝突下的人質命運

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

陳冠希「全程抱6歲女」受訪萌翻　甜喊話：You are my star

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

韋汝讚13歲兒子貼心：滿好使喚的！　曾子余花2千萬買房「給媽媽養老」

婉拒侯友宜重比民調提議　黃珊珊：恐放大爭端

彰化娃娃車遭撞影片曝！BMW攔腰鏟落水溝　女童拋飛進加護病房

市場情緒樂觀　美股感恩節前收高184點

聯合國：加薩是世界上對兒童而言最危險地方

北韓宣布停止《九一九軍事協議》：立即恢復所有軍事措施

韓聯社：北韓朝東海射彈道飛彈　似乎發射失敗

影片曝！尼加拉瀑布彩虹橋驚傳「汽車爆炸」2死1傷　疑恐怖攻擊

14歲少年抓魚　30公分魚叉反彈「眉心穿進大腦」

俄女演員赴前線勞軍！遭烏軍火炮襲擊「燈光全暗」　最後影像曝光

泰國首見「大規模毀容乞丐」！駭人內幕曝光　警逮6人追黑手

普丁參與G20視訊峰會　喊話須思考如何中止俄烏戰爭悲劇

國際火線／命若琴弦：以巴衝突下的人質命運

市場情緒樂觀　美股感恩節前收高184點

黃珊珊晚間發文：柯文哲將以總統參選人身分拚戰到底

酸柯文哲藍白合「不知自己在幹嘛」　高嘉瑜：破局國民黨最意外

聯合國：加薩是世界上對兒童而言最危險地方

福建艦海試倒數　艦徽官宣殲-35、空警-600上艦

北韓宣布停止《九一九軍事協議》：立即恢復所有軍事措施

今晚變天！3地區有雨轉涼下探14℃　下波強度觸擊冷氣團

韓聯社：北韓朝東海射彈道飛彈　似乎發射失敗

影片曝！尼加拉瀑布彩虹橋驚傳「汽車爆炸」2死1傷　疑恐怖攻擊

14歲少年抓魚　30公分魚叉反彈「眉心穿進大腦」

超近距離觀賞螞蟻覓食　熟練肢解蟑螂默契絕佳

國際熱門新聞

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

頭頸被砍20下！　女大生遭前男友棄屍山溝

鬥牛犬網紅恐怖墜崖慘死　百萬粉絲哀悼

妹子買菜邂逅肌肉帥哥！結局神展開

泰國首見大規模毀容乞丐！駭人內幕曝

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

照大腸鏡驚見「活生生蒼蠅」到處爬

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

俄女演員赴前線勞軍　遭烏軍火炮襲擊亡

兩億YTR躺棺材活埋7天　多次崩潰落淚

少年抓魚　魚叉反彈眉心穿入大腦

普丁：須思考如何中止俄烏戰爭悲劇

國際火線／命若琴弦：以巴衝突下的人質命運

男殺死少女性侵屍體分屍　刑期減免出獄

更多熱門

相關新聞

搭機遭員工強吻揉臀！　女乘客怒求償230萬

搭機遭員工強吻揉臀！　女乘客怒求償230萬

美國一名女子指控，搭乘達美航空（Delta Air Lines）班機時遭機上一名當天休假的女性員工酒後強吻摸臀，機組員知情後也未加以制止，氣得將航空公司告上法院，求償逾230萬新台幣。

美軍空襲　伊拉克真主黨旅5人死亡

美軍空襲　伊拉克真主黨旅5人死亡

手滑進女乘客大腿內側　噁男下場曝光

手滑進女乘客大腿內側　噁男下場曝光

石齊平／和統武統取決於美國？

石齊平／和統武統取決於美國？

即／ChatGPT之父閃電回歸：我愛OpenAI

即／ChatGPT之父閃電回歸：我愛OpenAI

關鍵字：

美國加拿大FBI北美要聞尼加拉瀑布Niagara Falls彩虹橋Rainbow Bridge

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

涼雨彈今晚殺到！濕冷周末低溫恐跌破14℃

常見取暖家電竟是「隱形吃電怪獸」！

內褲顏色被曝光　小三男童摔人還踩背

5歲童國道拋飛亡　單親媽抱兒遺照出庭控訴

頭頸被砍20下！　女大生遭前男友棄屍山溝

渣男威逼分手砲！完事竟喊：我有備份

陸生來台嘆索然無味　台灣人看地點秒懂

鬥牛犬網紅恐怖墜崖慘死　百萬粉絲哀悼

咪妃買24年中古車「第一天就壞掉」

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

大蛇丸被說「吃太胖不想看」　3個月甩肉15KG！

二寶媽三貼勾到鄰車　害騎士摔車亡

小6女童「絕食威脅父母」出國玩：沒錢就去借

小甜甜「指纏新歡」逛西門町　激短熱褲露到大腿根

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

維卡幣全台吸千人投資　850豬仔湧入詐騙現場！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

吳亦凡案件逆轉！都美竹設局：要他死　8未成年受害女.尺寸「牙籤」全是假的！

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

訪問路人「婚姻給你什麼？」　阿姨爆氣：傷害損失跟痛苦

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面