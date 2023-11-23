影片曝！尼加拉瀑布彩虹橋驚傳「汽車爆炸」2死1傷　疑恐怖攻擊

NEW: Security camera shows car bombing at the U.S.-Canadian border in Niagara Falls pic.twitter.com/wDrZXYGyNv — BNO News (@BNONews) November 22, 2023

文／中央社

美國媒體今天報導，根據美國聯邦調查局（FBI），美國與加拿大間靠近尼加拉瀑布（Niagara Falls）的彩虹橋（Rainbow Bridge）發生車輛爆炸事件，可能涉及恐怖主義攻擊。

▲▼尼加拉瀑布彩虹橋疑遭恐攻。（圖／翻攝X「@MJTruthUltra」）



美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，消息人士告訴福斯記者麥亞當斯（Alexis McAdams），這起事件是恐攻未遂，發生爆炸的車輛內有爆裂物，車上有2人死亡，1名邊境官員受傷。

消息士人指稱，該車輛從美國境內駛進加拿大，試圖駛向邊境官員建築物。據悉，該地區所有橋梁均已關閉，所有政府大樓都已疏散。

Car explodes at border checkpoint in Niagara Falls, on the New York-Canada border. Cause unclear. FBI investigating pic.twitter.com/I8IBSm4uEx — BNO News (@BNONews) November 22, 2023

紐約州長侯可（Kathy Hochul）發表聲明指出，FBI聯合反恐任務小組（FBI Joint Terrorism Task Force）正與紐約州警合作，監控所有紐約州的入境點。

加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，加國政府極其嚴正看待這起事件，他很快將與美國國土安全部長商談此事。