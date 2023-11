影片曝！尼加拉瀑布彩虹橋驚傳「汽車爆炸」2死1傷　疑恐怖攻擊

NEW: Security camera shows car bombing at the U.S.-Canadian border in Niagara Falls pic.twitter.com/wDrZXYGyNv

文/中央社

美國媒體今天報導,根據美國聯邦調查局(FBI),美國與加拿大間靠近尼加拉瀑布(Niagara Falls)的彩虹橋(Rainbow Bridge)發生車輛爆炸事件,可能涉及恐怖主義攻擊。

▲▼尼加拉瀑布彩虹橋疑遭恐攻。(圖/翻攝X「@MJTruthUltra」)



美國福斯新聞頻道(Fox News)報導,消息人士告訴福斯記者麥亞當斯(Alexis McAdams),這起事件是恐攻未遂,發生爆炸的車輛內有爆裂物,車上有2人死亡,1名邊境官員受傷。

消息士人指稱,該車輛從美國境內駛進加拿大,試圖駛向邊境官員建築物。據悉,該地區所有橋梁均已關閉,所有政府大樓都已疏散。

