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14歲少年抓魚　30公分魚叉反彈「眉心穿進大腦」

記者趙蔡州／綜合報導

泰國一名14歲青少年查亞通（Chayathorn Thankrathok）19日跟朋友到河邊抓魚，不料過程中發生意外，魚叉撞上石頭發生反彈，硬生生插入他的腦部，奇蹟的是他送醫治療後，醫生在未開顱的情況下，成功取出魚叉保住他一條命。

根據泰國The Thaiger報導，事件發生在泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima），查亞通跟朋友一起到當地一處河流抓魚，不料過程中手中射出的魚叉卻離奇刺入他的腦部，他的朋友見狀趕緊報警求助。

救難人員趕到後，發現查亞通倒在地上且呼吸急促，30公分魚叉從眉毛間貫穿頭骨，立刻將人送到醫院搶救。醫生診斷後，認為必須進行較為精密的手術，才有可能安全把魚叉取出，決定將查亞通轉移到設備更優良的大醫院。

▲▼手術,麻醉,醫生,外科。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲查亞通經醫生手術後，成功保住一命。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

查亞通被送到大醫院後，醫生在未開顱的情況下，成功把魚叉從他腦中取出，由於魚叉本身或河水可能有病毒或細菌，為了防止傷口感染或出現其他症狀，他目前仍在醫院住院觀察中。

查亞通事後回憶，他只記得他拿魚叉射向一條魚，不料魚叉似乎沒有命中，在撞上河底石頭後，反彈射中他的頭，讓他當場痛到倒地哀號，「我現在感覺好多了，但我以後不會再使用魚叉了」。

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