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泰國首見「大規模毀容乞丐」！駭人內幕曝光　警逮6人追黑手

▲泰國近日出現大規模毀容、四肢不全乞丐。（圖／翻攝自微博）

▲泰國近日出現大規模毀容、四肢不全乞丐。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

泰國曼谷近日出現多名中國籍「乞丐」，且共通點都是面部毀容或手臂遭截肢，引發當局關注。對此，泰國警方懷疑案情不單純，恐有販運集團參與其中，目前已針對被捕的6名乞討者提起公訴，同時也針對幕後黑手展開追查。

綜合《泰國網》及《泰國公共電視網》報導，泰國警方近日拘捕多名中國籍乞丐，還在他們身上搜出大筆現金。經進一步追查，這些中國籍乞丐每人1天的平均收入都超過1萬泰銖（約新台幣8709元），月收入更可高達180萬泰銖（約新台幣156萬元），引發當地政府關注。

▲泰國近日出現大規模毀容、四肢不全乞丐。（圖／翻攝自微博）

報導指出，這些乞丐的共同特徵都是四肢殘缺、臉部毀容，且是持旅遊簽證入境。其中有4名乞丐聲稱，身上的傷是在中國發生火災時造成的，行乞動機則是因到泰國後身上沒錢了，才會被建議去當乞丐，並非遭人強迫，且乞討獲得的錢只用於個人開支。

然而，弔詭的是，這些乞丐均拒絕拿出護照等個人證件，其中一名女乞丐被捕後甚至還有開豪車的「翻譯」前來保人，對方雖聲稱與乞丐不熟，僅一起吃過飯，但卻積極試圖賄賂警員，要求不要逮捕這些乞丐，令當局懷疑案情並不單純。

據了解，這是泰國第一次出現大規模的毀容乞討者，當局目前已著手調查這些乞丐背後是否涉及人口販賣，並根據《行乞管制法》對已被逮捕的6人提起公訴，其中一人已被遣送回國。

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