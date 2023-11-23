普丁參與G20視訊峰會　喊話須思考如何中止俄烏戰爭悲劇

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁22日對20國集團（G20）成員國的領導人說，有必要思考如何中止烏克蘭戰爭「這場悲劇」，這是普丁目前為止針對這場衝突最安撫人心的發言之一。

普丁（Vladimir Putin）2022年2月決定全面派兵入侵烏克蘭，引發二戰後歐陸死傷最慘重的衝突，以及冷戰時期以來俄國與西方最嚴重的對峙。

路透社報導，這場視訊峰會是由印度總理莫迪（Narendra Modi）召集，也是俄烏開戰以來，普丁第一次對G20領導人們講話。

他表示，有些領導人演說時提到，他們對於俄國持續「侵略」烏克蘭感到震驚。

普丁說：「是的，當然，軍事行動向來都是悲劇。」

「而且我們當然應該思考該如何中止這場悲劇。…順帶一提，俄羅斯從未拒絕與烏克蘭和談。」

普丁還用「戰爭」這個詞來形容俄烏衝突，而非克里姆林宮的用詞─「特別軍事行動」。

儘管普丁這番話顯然是刻意講給各國聽的，仍是他幾個月來針對俄烏戰爭最為溫和的發言，也跟他時而長篇大論痛斥美國的失敗與自大形成對比。

自2022年2月以來的烏克蘭戰事已導致數十萬人傷亡，數百萬人流離失所，並摧毀烏克蘭南部與東部大片土地。