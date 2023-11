俄女演員赴前線勞軍！遭烏軍火炮襲擊「燈光全暗」　最後影像曝光

▲波琳娜.曼希赫(Polina Menshikh)。(圖/翻攝自IG/polinamenshikh)

記者柯沛辰/綜合報導

更新:文末新增影片

俄羅斯女演員、編舞家和戲劇導演波琳娜.曼希赫(Polina Menshikh)19日到俄軍佔領的頓巴斯地區勞軍表演,不料遭遇烏軍海馬斯火箭彈襲擊,與約20名俄軍一同喪生,享年40歲。

根據俄新社、今日俄羅斯等當地媒體報導,曼希赫19日在頓巴斯地區為俄軍士兵表演,慶祝俄羅斯軍事節日,不料過程中遭烏軍海馬斯火箭彈襲擊。

一段現場影片在社群平台上流傳,從中可見,曼希赫在舞台上表演到一半,突然傳來爆炸聲,隨後廳內一陣搖晃,燈光也隨之熄滅,現場陷入一片漆黑。

▲烏軍火炮打擊,導致大廳內磚瓦掉落,隨後陷入一片黑暗。(圖/翻攝自X平台)

BBC報導指出,事發地點位在頓內次克州、距離前線約60公里的庫馬喬韋村(Kumachove),當時曼希赫在一個可容納150人的舞廳獻唱,不料遭遇烏軍炮火打擊,後因傷勢過重,送醫搶救後不治。

烏克蘭軍方發言人在接受BBC採訪時證實此事,據稱大約有20名俄軍也死於此次襲擊。不過,俄軍並未對此發表評論。與曼希赫關係密切的聖彼得堡門戶(Portal)戲劇工作室表示,將上演一齣她曾指導的戲劇作為紀念。

▲曼希赫前往前線勞軍,不幸遭遇烏軍炮火打擊。(圖/翻攝自IG/polinamenshikh)

一名支持戰爭的俄羅斯軍事網紅批評,將士兵集中在一處看表演,無疑會成為烏克蘭襲擊的明顯目標。

事實上,庫馬喬韋村所在的頓內次克州自2014年以來就一直處於俄羅斯控制下。近幾個月,頓內次克地區一直是兩軍惡戰的熱點,尤其是近期備受關注的阿夫迪夫卡與巴赫姆特。

Russian actress Polina Menshikh was killed by Ukrainian shelling while performing for Russian soldiers in the Moscow-occupied Donetsk region, regional officials and a St. Petersburg theater confirmed. https://t.co/If0TfmLB78 pic.twitter.com/jfjjPpcnDi