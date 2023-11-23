俄女演員赴前線勞軍！遭烏軍火炮襲擊「燈光全暗」　最後影像曝光

▲波琳娜．曼希赫（Polina Menshikh）。（圖／翻攝自IG／polinamenshikh）

記者柯沛辰／綜合報導

更新：文末新增影片

俄羅斯女演員、編舞家和戲劇導演波琳娜．曼希赫（Polina Menshikh）19日到俄軍佔領的頓巴斯地區勞軍表演，不料遭遇烏軍海馬斯火箭彈襲擊，與約20名俄軍一同喪生，享年40歲。

根據俄新社、今日俄羅斯等當地媒體報導，曼希赫19日在頓巴斯地區為俄軍士兵表演，慶祝俄羅斯軍事節日，不料過程中遭烏軍海馬斯火箭彈襲擊。

一段現場影片在社群平台上流傳，從中可見，曼希赫在舞台上表演到一半，突然傳來爆炸聲，隨後廳內一陣搖晃，燈光也隨之熄滅，現場陷入一片漆黑。

▲烏軍火炮打擊，導致大廳內磚瓦掉落，隨後陷入一片黑暗。（圖／翻攝自X平台）

BBC報導指出，事發地點位在頓內次克州、距離前線約60公里的庫馬喬韋村（Kumachove），當時曼希赫在一個可容納150人的舞廳獻唱，不料遭遇烏軍炮火打擊，後因傷勢過重，送醫搶救後不治。

烏克蘭軍方發言人在接受BBC採訪時證實此事，據稱大約有20名俄軍也死於此次襲擊。不過，俄軍並未對此發表評論。與曼希赫關係密切的聖彼得堡門戶（Portal）戲劇工作室表示，將上演一齣她曾指導的戲劇作為紀念。

▲曼希赫前往前線勞軍，不幸遭遇烏軍炮火打擊。（圖／翻攝自IG／polinamenshikh）

一名支持戰爭的俄羅斯軍事網紅批評，將士兵集中在一處看表演，無疑會成為烏克蘭襲擊的明顯目標。

事實上，庫馬喬韋村所在的頓內次克州自2014年以來就一直處於俄羅斯控制下。近幾個月，頓內次克地區一直是兩軍惡戰的熱點，尤其是近期備受關注的阿夫迪夫卡與巴赫姆特。