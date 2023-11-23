國際火線／命若琴弦：以巴衝突下的人質命運

▲▼哈瑪斯20日釋放2名美國人質，來自芝加哥的17歲少女娜塔莉（Natalie Raanan）及其母親茱蒂絲（Judith Tai Raanan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

張惠妹名曲《人質》裡有一句歌詞說：「在我心上用力的開一槍，讓一切歸零。」這句話，對真實世界裡的人質來說，恐怕是最害怕聽到的結果了。

以、哈戰爭爆發一個多月以來，在10月7日被哈瑪斯擄走的大批人質，迄今多數仍是下落不明，生死未卜。關鍵問題是以色列一直不願意對加薩停火。手握人質籌碼的哈瑪斯，自然也就不願意釋放人質。這原因不難裡解：傳統上，美國和以色列對待人質問題的態度都是「不跟恐怖分子談判」(條件交換)。所以問題一直無解。

所幸山不轉路轉，終於有第三國卡達願意出面斡旋，才讓釋放人質問題露出一線曙光。據報導說，哈瑪斯目前手上仍有約240名人質。以、哈雙方目前達成的協議是：以色列願意以3名巴人囚犯換一名人質的方式「換囚」，以換回50名人質；同時對加薩停火4到5天。

這意味著，即使這次「換囚」成功，未來至少仍有約190名人質被扣留在哈瑪斯手上。人質的命運總是命若琴弦。任由人們擺佈、撥弄。這些人質人未來的命運如何，恐怕仍是充滿變數。

面對恐怖分子和人質問題，以色列政府的經驗素來是十分豐富的。由於過往一直採取「不跟恐分子談判」的政策，強行營救遂成為重要的手段。歷史上發生過兩起震驚世界的以色列人遭綁架事件，救援結果是一成功、一失敗。

▲加薩地區22日被以色列空襲攻擊，大量煙霧冒出。（圖／路透）

其一是1972年9月5日在慕尼黑奧運會上發生的。11名以色列選手及代表團成員在選手村內遭到巴解組織內激進派團體「黑色九月」(共8名成員)綁架事件。當中兩人在事發之初即遭到殺害(間諜小說大師勒卡雷原著、韓國導演朴贊郁執導的迷你影集《女鼓手》裡爆了個料：至少有一名人質遭到閹割)。

恐怖分子要求釋放被以色列關押的234名巴勒斯坦人，但以國正式拒絕。當時以色列曾請求允許派遣一支特擊隊前往營救，卻被時任西德總理的布蘭特(Willy Brandt)回絕。西德政府原擬在答應使用兩架直升機將恐怖分子和人質運往一處空軍基地、讓其轉機離境期間進行營救，還在機場布置了5名狙擊手。

然而，由於西德警方的判斷錯誤以及狙擊失敗，最後導致此一事件以悲劇落幕。 當恐怖分子進入波音客機內發現裡面沒有任何機組人員時，立即奔回直升機。警方的狙擊手首先開火，隨後雙力爆發槍戰。該事件最終以11名以色列人全遭殺害、一名西德員警殉職、8名恐怖子有5人遭擊斃，3人被捕收場。

▲慕尼黑奧運人質事件期間，被拍到的恐怖分子。(達志影像)

有仇必報的以色列後來集結了由情報機構「摩薩德」特工組成的「死神突擊隊」，對「黑色九月」的成員展開了長達9年的報復性暗殺行動。著名導演史蒂芬史匹柏執導的電影《慕尼黑》(Munich)，即描述此一行動的始末。

另一起重大綁架事件，發生在1976年6月27日夜裡。7名巴解和德國赤軍旅的成員劫持了一架法航班機，降落在烏干達的恩德比(Entebbe)國際機場。機上本來有248名乘客，劫機者釋放了所有非猶太乘客，105名猶太人和1名機長則被關押在一座廢棄的航站大樓內。

▲加薩走廊最大的西法醫院電力中斷，導致至少5名早產兒死亡。（圖／路透）

恐怖分子要求釋放關押在以色列的40名巴勒斯坦人和其他13名分別被法國、德國等家關押的恐攻嫌犯。以色列政府假意接受恐怖分子的要求，實則上決定採取武力手段營救。

1976年7月4日，約100名以色列突擊隊員乘坐空軍運輸機長途飛行4000公里，秘密降落在恩德比機場，發動奇襲。激戰30分鐘後，7名劫機者被擊斃。106名人質中裡102名人質獲救，3人死亡，1名傷者後來被烏干達政府殺害。以色列突擊隊裡1人死亡、5人受傷。唯一陣亡的軍官：約納坦·納坦雅胡中校(Yonatan Netanyahu)，正是當今以色列總理納坦雅的長兄。此一事件史稱「恩德比行動」(Operation Entebbe)，曾多次被搬上銀幕。