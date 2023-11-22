妹子買菜「煞到攤販兒子」！1招秒讓肌肉帥哥送到府　結局超展開

▲女子到市場買菜，意外和店家的兒子發展出戀情。（圖／翻攝自Thaiger）

文／CTWANT

買菜也可以遇到真愛？國外一名女子到市場買菜，但找不到要買的高麗菜，結果被一名帥氣男子所吸引，2人發展出奇妙的緣分，結果讓人意想不到。

據《Thaiger》報導，女子原本要買高麗菜，但是卻找不到，後來注意被一名年輕帥氣的男子所吸引，推測是老闆的兒子，她既好奇又興奮，走到攤位前要求購買3顆白菜，接著向店家表示，不方便把白菜搬回家，詢問是否可以幫忙送貨，對方立刻就答應，還發現她的家就在不遠的地方，於是立刻準備三輪車運送。

女子在家裡等待，內心很是緊張，因為不知道會派誰來送白菜，結果是老闆的兒子，照片中可見，男子樣貌帥氣，身穿黑色背心露出結實肌肉，身高約185公分，力氣不小。

報導指出，老闆的兒子和女子見面，意料到自己已經到了適婚年齡，顯得無比高興，難掩喜悅之情，就這樣因為白菜，促成一段戀情。

經歷曝光後，網友忍不住評論，他們一致認為，這是天降的緣分，而且這並非女子一廂情願，「她觀察老闆的反應，以確定他是否會抓住機會，為兒子尋找人生伴侶」，也有不少人讚嘆，這3顆白菜花得很值得，因為不僅僅是蔬菜，更是這對男女的一條紅線。

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