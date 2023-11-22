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韓帥哥國腳性愛片被瘋傳　竟是嫂嫂外流！叔嫂多女搞在一起

韓帥哥足球國腳性愛片被瘋傳　竟是嫂嫂外流！叔嫂多女搞在一起真的淫亂

▲黃義助多段性愛影片被流傳到網上，聲譽大受打擊，體壇明星一夕之間跌落谷底。（翻自newspocket.co.kr）

圖文／鏡週刊

被封為「南韓帥哥國腳」的南韓足球明星前鋒黃義助，在今年6月被爆出私生活淫亂，劈腿多名女性，甚至性愛片遭到外流。最新消息指出，首爾網路警察在今（22日）將黃義助的嫂嫂移送檢方，原因就在這些性愛片竟然都是嫂嫂惡意外流的，而且爆出嫂嫂也曾和黃義助有過不倫關係。

據《韓聯社》與《KBS》等韓媒報導，就在今年6月底，黃義助的多段性愛影片被流傳到網上，隨即被網友瘋傳，影片可見黃義助私生活淫亂，並爆出他劈腿多女。黃義助因為這起事件，聲譽大受打擊，體壇明星一夕之間跌落谷底。

韓帥哥足球國腳性愛片被瘋傳　竟是嫂嫂外流！叔嫂多女搞在一起真的淫亂

▲黃義助6月被流出性愛片。（翻自newspocket.co.kr）

不過警方進一步調查發現，涉嫌散佈這些性愛影片的，竟然是黃義助的親嫂子。報導指出，嫂嫂經常和黃義助到海外出差，可以說是扮演著經紀人的角色，而且嫂嫂在今年6月以「黃義助前女友」的名義自稱，散佈這些性愛片並指控他劈腿、生活淫亂。首爾警方在13日將嫂嫂逮捕，並在今日以散佈淫穢影片、並威脅黃義助等罪名，將嫂嫂移交檢方。

至於黃義助，則被影片中的女主角指控，她表示當時並沒有同意拍攝性愛片，但仍被黃義助偷拍。因此該名女主角準備向外流影片的嫂嫂、以及非法拍攝影片的黃義助提告。

此外，黃義助先前曾與T-ARA成員孝敏交往過，就在兩人分手後1個月，孝敏曾PO文表示「我寧願死也不要跟他結婚」。就在黃義助爆出性醜聞後，不少網友也認為孝敏的留言耐人尋味，似乎早就在暗示黃義助的私生活淫亂。

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