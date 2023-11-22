兩億YTR挑戰「躺棺材活埋」7天　多次崩潰落淚：千萬別模仿

▲YouTuber「MrBeast」近日挑戰自我活埋，躺在棺材裡生活7天。（圖／翻攝自Instagram／mrbeast）

圖文／CTWANT

在YouTube擁有超過2.13億訂閱者的「MrBeast」，熱衷於拍攝奇特且昂貴的各類挑戰，例如找來456名參賽者舉辦真人版《魷魚遊戲》、將超跑藍寶堅尼放進超大型碎紙機等等。而在近日，他將自己裝進棺材並活埋在土裡一星期，最終安然無恙地完成了挑戰，更打破了他2021年曾自我活埋50小時的紀錄。

根據外媒《紐約郵報》的報導，美國25歲的「MrBeast」本名為唐納森（Jimmy Donaldson），雖然患有幽閉恐懼症，但他仍決心挑戰「將自己活埋7天」。為此，他在草地裡挖出一個大坑，放入備有充足的食物、飲用水的透明棺材，並裝上攝影機、無線電，確保能在安全無虞的情況下進行。

隨即，唐納森穿著西裝、手握捧花躺進棺材，呼叫外面的人使用挖土機，將9噸重的泥土蓋在透明棺材上，說道「接下來的7天裡，我將把我的生命託付給這口棺材」。

▲「MrBeast」請來挖土機將自己活埋，並在棺材中使用無線電與外頭聯繫。（圖／翻攝自YouTube／MrBeast）

不過，即使有充足的保護措施，唐納森於挑戰期間心理仍感到相當不適、肌肉痠痛，更擔心自己會因躺臥太久而引發血栓，直到挑戰完成，順利走出棺材時，他也數度落淚，並呼籲所有影片觀看者切勿模仿，不要隨便嘗試。

另外，唐納森多年來曾有過許多帶著慈善意味的「撒錢行為」，包括送給服務生1輛車當作小費、為聽障人士買下整個社區等等，更曾有在非洲建造100口井以提供約50萬人飲用水的創舉。

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