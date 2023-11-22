　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰火無情！加薩北部奧醫院遭襲　無國界醫生遇害身亡

▲▼ 加薩地區22日被以色列空襲攻擊，大量煙霧竄出。。（圖／路透）

▲加薩地區被以色列空襲攻擊，大量煙霧竄出。（圖／路透）

● 無國界醫生

加薩北部唯一運作的 奧達醫院（Al Awda hospital）昨（ 21）日遭受襲擊，兩名無國界醫生的員工 ——努賈伊拉（ Mahmoud Abu Nujaila）醫生和薩哈爾（ Ahmad Al Sahar）醫生，以及一名在該醫院工作的塔塔里（ Ziad Al-Tatari）醫生不幸遇害，無國界醫生對此深感震驚，並致以深 切哀悼，同時亦向其家人和全體同事表示慰問。

事發當時，努賈伊拉醫生和薩哈爾醫生分分別在該醫院的三樓和四樓。其他醫護人員，包括無國界醫生的員工也嚴重受傷。組織定期會向交戰各方提供訊息，並表示奧達醫院是一間仍在運作的醫院，有員工在院內工作。我們甚至在前日才剛 與以色列當局分享我們的全球定位系統座標的資訊。

無國界醫生對這次襲擊予以最強烈譴責，並再次呼籲必須尊重和保護醫療院所、醫護人員和病人。

目前仍有超過200名病人身處回 歸醫院 ，他們無法得到所需治療，這些病人必須盡快和安全地疏散到加薩其他仍在運作的醫院。然而，自10月起，因持續的人手物資短缺、襲擊和極龐大的工作量，當地所有醫院都已不勝負荷。

這是無國界醫生員工在過去幾天內遭遇的另一宗攻擊事件。在如此極其困難的時刻，我們的同事正在加薩為數以百計的病人提供援助，盡力提供有限度的醫療照護。醫生就在病床旁被殺害，這實在慘無人道，這種攻擊行為必須立即停止。

攻擊醫療設施嚴重違反國際人道法，而在過去幾週這已成為系統性的攻擊行為。我們再次呼籲立即在加薩停火，解除圍困，保護醫療設施和醫護人員。無國界醫生自2018年起一直在回歸醫院工作，並分別為成人和兒童提供重建手術和創傷手術。

無國界醫生在巴勒斯坦
無國界醫生自 1989 年以來就一直在巴勒斯坦展開人道醫療行動，包括在西岸地區和加薩為受持續衝突影響的人們提供醫 療和心理健康支援。在加薩，已長達 16 年的封鎖使當地醫療系統不堪負荷 。無國界醫生致力於支援受到以色列大規模轟 炸和對加薩地區的無差別襲擊所影響的人們。我們與加薩的醫療 人 員 和病患站在一起，以示團結。在西岸，我們持續緊急護理和心理健康護理的 行 動，重點放在希 布倫（Hebron）、奈卜勒斯（ Nablus）和傑寧（Jenin）。

ET快訊
涼雨彈明晚殺到！濕冷周末「低溫恐跌破14℃」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妹子買菜「煞到攤販兒子」！1招秒讓肌肉帥哥送到府　結局超展開

韓帥哥國腳性愛片被瘋傳　竟是嫂嫂外流！叔嫂多女搞在一起

11歲少女在鄰居家遭「7男輪流性侵」　弟弟親眼目睹

戰火無情！加薩北部奧醫院遭襲　無國界醫生遇害身亡

兩億YTR挑戰「躺棺材活埋」7天　多次崩潰落淚：千萬別模仿

搭機遭員工「強吻揉臀」！　女乘客怒告達美航空求償230萬

少女淪無頭屍！男殺人「性侵屍體」再分屍砍頭　刑期減免出獄

美軍遇襲66次反擊「轟炸伊拉克」　真主黨旅5人死亡

人太少拒載？印度廉航被控「把6乘客騙下機」　還不提供住宿

金正恩收到衛星拍攝「關島美軍基地」照　南韓：北韓衛星進入軌道

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

孟加拉豹貓被頑皮媽捉弄　展現好脾氣不理繼續睡

虎斑貓展現「嗑家精神」　用嘴都更自己的巧拼小島

視線死角？娃娃車遭撞視角曝　2女童頭骨折進加護病房觀察

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

妹子買菜「煞到攤販兒子」！1招秒讓肌肉帥哥送到府　結局超展開

韓帥哥國腳性愛片被瘋傳　竟是嫂嫂外流！叔嫂多女搞在一起

11歲少女在鄰居家遭「7男輪流性侵」　弟弟親眼目睹

戰火無情！加薩北部奧醫院遭襲　無國界醫生遇害身亡

兩億YTR挑戰「躺棺材活埋」7天　多次崩潰落淚：千萬別模仿

搭機遭員工「強吻揉臀」！　女乘客怒告達美航空求償230萬

少女淪無頭屍！男殺人「性侵屍體」再分屍砍頭　刑期減免出獄

美軍遇襲66次反擊「轟炸伊拉克」　真主黨旅5人死亡

人太少拒載？印度廉航被控「把6乘客騙下機」　還不提供住宿

金正恩收到衛星拍攝「關島美軍基地」照　南韓：北韓衛星進入軌道

女業務陪睡客戶遭「射後不理」！老闆娘親自出馬…結果也談到床上

24歲男星退出演藝圈！　「生了無法再演戲的病」搬家退休：從0開始

Google啟動NICS台灣資安計畫　挹注百萬美元養人才

媽晚回家二哈氣噗噗碎唸　斜眼狂瞪：想把我餓扁？

國際熱門新聞

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

裸女大鬧機場　嗨翻彈跳渾圓狂晃

照大腸鏡驚見「活生生蒼蠅」到處爬

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

頭頸被砍20下！　女大生遭前男友棄屍山溝

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

年賺上億台幣！　日本最美花魁宣布引退

女抱9個月女兒踩到電線　丈夫面前觸電燒死

兩億YTR躺棺材活埋7天　多次崩潰落淚

BLACKPINK驚喜合體　現身白金漢宮國宴

即／OpenAI宣布：阿特曼回鍋擔任執行長

研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

更多熱門

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

小S老公夜店極樂4hrs「啦啦隊女神+3女陪玩」！

《全明星》凱莉結婚了

生完小孩6年只愛愛2次！內行揭殘酷內幕

小6女童「絕食威脅父母」出國玩：沒錢就去借

韓帥哥足球國腳爆性愛片　多女搞在一起

5歲童國道拋飛亡　單親媽抱兒遺照出庭控訴

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

好市多黑五驚見「APPLE筆電」下殺

小甜甜「指纏新歡」逛西門町　激短熱褲露到大腿根

海倫清桃來台10多年變富婆！捲款上億「再騙40萬加盟金」

即／牛仔布大廠年興宣布後龍廠停工：虧2.2億元

「板橋林家最後單身漢」結婚了

340萬「全買00929」可退休？網戰翻：是開始

5家飯店Buffet年終祭優惠

更多

最夯影音

更多
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說
退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面