戰火無情！加薩北部奧醫院遭襲　無國界醫生遇害身亡

▲加薩地區被以色列空襲攻擊，大量煙霧竄出。（圖／路透）

● 無國界醫生

加薩北部唯一運作的 奧達醫院（Al Awda hospital）昨（ 21）日遭受襲擊，兩名無國界醫生的員工 ——努賈伊拉（ Mahmoud Abu Nujaila）醫生和薩哈爾（ Ahmad Al Sahar）醫生，以及一名在該醫院工作的塔塔里（ Ziad Al-Tatari）醫生不幸遇害，無國界醫生對此深感震驚，並致以深 切哀悼，同時亦向其家人和全體同事表示慰問。

事發當時，努賈伊拉醫生和薩哈爾醫生分分別在該醫院的三樓和四樓。其他醫護人員，包括無國界醫生的員工也嚴重受傷。組織定期會向交戰各方提供訊息，並表示奧達醫院是一間仍在運作的醫院，有員工在院內工作。我們甚至在前日才剛 與以色列當局分享我們的全球定位系統座標的資訊。

無國界醫生對這次襲擊予以最強烈譴責，並再次呼籲必須尊重和保護醫療院所、醫護人員和病人。

目前仍有超過200名病人身處回 歸醫院 ，他們無法得到所需治療，這些病人必須盡快和安全地疏散到加薩其他仍在運作的醫院。然而，自10月起，因持續的人手物資短缺、襲擊和極龐大的工作量，當地所有醫院都已不勝負荷。

這是無國界醫生員工在過去幾天內遭遇的另一宗攻擊事件。在如此極其困難的時刻，我們的同事正在加薩為數以百計的病人提供援助，盡力提供有限度的醫療照護。醫生就在病床旁被殺害，這實在慘無人道，這種攻擊行為必須立即停止。

攻擊醫療設施嚴重違反國際人道法，而在過去幾週這已成為系統性的攻擊行為。我們再次呼籲立即在加薩停火，解除圍困，保護醫療設施和醫護人員。無國界醫生自2018年起一直在回歸醫院工作，並分別為成人和兒童提供重建手術和創傷手術。

無國界醫生在巴勒斯坦

無國界醫生自 1989 年以來就一直在巴勒斯坦展開人道醫療行動，包括在西岸地區和加薩為受持續衝突影響的人們提供醫 療和心理健康支援。在加薩，已長達 16 年的封鎖使當地醫療系統不堪負荷 。無國界醫生致力於支援受到以色列大規模轟 炸和對加薩地區的無差別襲擊所影響的人們。我們與加薩的醫療 人 員 和病患站在一起，以示團結。在西岸，我們持續緊急護理和心理健康護理的 行 動，重點放在希 布倫（Hebron）、奈卜勒斯（ Nablus）和傑寧（Jenin）。