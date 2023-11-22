知名「鬥牛犬網紅」帶妻騎機車　恐怖墜崖慘死！百萬粉絲哀悼

▲菲力克斯疑似車速過快，因此在一處彎道轉彎時失控，隨後連人帶車被飛甩，最後不幸墜崖。（翻自《G1》）

圖文／鏡週刊

現年40歲的巴西著名「鬥牛犬網紅」菲力克斯（Gideone Félix），在本月18日騎機車載妻子，於一處公路上突然失控，隨後恐怖墜崖，據悉菲力克斯當場慘死，妻子被送往醫院急救，撿回一命。他的粉絲們聽到噩耗後，紛紛上網致哀。

據英國《每日郵報》與巴西《G1》報導，本月18日菲力克斯騎機車載著妻子出遊，騎在BR101公路上，但機車突然失控，菲力克斯連人帶車恐怖墜崖。隨後救難隊抵達，但菲力克斯確認已不幸身亡，妻子則被送往醫院急救，幸好撿回一命，目前狀況穩定。至於事故原因，目前警方正進一步調查當中，但初步判定，菲力克斯疑似車速過快，因此在一處彎道轉彎時失控，隨後連人帶車被飛甩，最後不幸墜崖。

▲菲力克斯騎著這輛藍色機車載著妻子，最後不幸墜崖慘死，妻子則撿回一命。（翻自《G1》）

菲力克斯的死訊傳開後，讓他的粉絲相當難過與不捨，紛紛上網致哀。菲力克斯平時經常分享他與寵物鬥牛犬的互動而走紅，向大眾展示如何馴化、飼養鬥牛犬，因而累積不少粉絲，他的TikTok頻道就有超過100萬網友追蹤，成為知名的「鬥牛犬網紅」。現在也有不少粉絲擔心，不知未來他的鬥牛犬毛小孩們該何去何從，也希望這些鬥牛犬們能獲得妥善安排與照顧。

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