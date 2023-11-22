搭機遭員工「強吻揉臀」！　女乘客怒告達美航空求償230萬

▲ 女子指控，搭乘達美航空遭一名員工性騷擾。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子指控，搭乘達美航空（Delta Air Lines）班機時遭機上一名當天休假的女性員工酒後強吻摸臀，機組員知情後也未加以制止，氣得將航空公司告上法院，求償逾230萬新台幣。

《商業內幕》根據17日提交明尼蘇達州地方法院的訴狀報導，女子佩特里（Alison Petri）指控，去年11月17日搭乘達美航空，從拉斯維加斯飛往明尼亞波利斯的航班上，遭一名過度飲酒的女性員工艾默森（Abigail Louise Trebnick-Emerson）強吻、搓揉臀部。

達美航空21日向《商業內幕》聲明澄清，被控犯案的艾默森為子公司員工，並非直接受雇於達美航空，但未說明是哪家子公司。發言人表示，「我們對這起未決訴訟沒有任何具體評論，但達美航空不會容忍不適當或非法行為，沒有任何事比我們的客戶或員工安全更重要。」

訴狀指出，艾默森登機時帶著機組員的包包，坐在3排座椅的中間位置，佩特里坐在走道旁，窗邊則是一名陌生男子。佩特里指控，艾默森喝了3瓶紅酒後未經她同意親吻她的嘴唇，又灌了2瓶後親吻她的臉頰，且飛機降落後佩特里起身拿行李時，對方又搓揉她的臀部。

佩特里被強吻後曾走到機艙後方向空服員反映，但空服員還是繼續上酒給艾默森，佩特里下機後便向工作人員及達美機場客服要求通知執法人員。且艾默森離開機場時在手扶梯上摔倒2次，執法人員評估認為她醉到無法自理，將她以救護車送醫。

艾默森最初被控犯下5級不法性行為及妨害治安罪，不法性行為指控被檢方駁回，今年夏天妨害治安罪成，被判處一年監控。但佩特里指控，她因這起事件必須承受精神上的痛苦與醫藥費，正向達美航空求償7萬5000美元（約新台幣237萬元）。