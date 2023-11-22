金正恩收到衛星拍攝「關島美軍基地」照　南韓：北韓衛星進入軌道

▲金正恩22日上午造訪國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，技術人員向其展示衛星拍攝的關島軍事基地影像。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）不理南韓軍方的鄭重警告與強烈反對，執意於昨（21）日晚間10時50分發射軍事偵察衛星，官媒報導宣稱衛星成功發射、進入預定軌道。北韓最高領導人金正恩視察衛星發射以後，今（22）日親自造訪國家航空宇宙技術總局，技術人員向其展示美國關島空軍基地的衛星拍攝影像。

南韓軍方初步判定，北韓發射軍事偵察衛星恐怕已成功進入預定軌道。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓透過運載火箭「千里馬-1型」發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」，在發射工作結束後，金正恩仍馬不停蹄於22日上午10時造訪國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所（監控中心），掌握發射升空、進入預定軌道後衛星的一舉一動。

國家航空宇宙技術總局向金正恩表示，軍事偵察衛星萬里鏡-1號發射升空後，未來至少需要經過7至10天的「精密操作工程」，從12月1日起才會正式展開偵察任務。

國家航空宇宙技術總局還向金正恩展示了，22日上午9時21分與衛星通訊後收到的衛星影像，宣稱衛星拍攝了美國位於太平洋的關島主要軍事設施，包括關島北部的安德森空軍基地、關島西部深水港阿普拉港（Apra Harbor）。

金正恩簡直嗨翻天。他表示，「如今，共和國（北韓）武力成功將能俯視萬里的『眼』、打擊萬里的『拳』掌握在手！在提升我國軍事打擊手段威力效率的同時，另一方面也能兼顧自體防衛，再次強調發射更多顆偵察衛星的必要性。」

金正恩提及美國尼米茲級核動力航空母艦卡爾•文森號（USS Carl Vinson CVN-70）停靠南韓釜山作戰基地、美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艇聖達菲號（SSN-763）停靠南韓濟州海軍基地，「徹底監控、掌握美帝（美國）及其附屬勢力軍隊危及軍事情勢的行動，與我國安全息息相關。」

金正恩強調，未來將會持續發射更多顆軍事偵察衛星、將衛星配置至預定軌道，統合掌控針對敵方價值連城的即時情資。

根據南韓《韓聯社》，南韓國防部長申源湜稍早在KBS電台節目表示，依照初步評估的結果，北韓所發射軍事偵察衛星已經「成功進入」預定的正常軌道。

南韓聯合參謀本部指出，從北韓所發射軍事偵察衛星的飛行軌跡與各種情況分析，推斷該枚衛星已進入預定軌道，至於判斷該枚衛星是否能正常運作，還必須經由韓美合作、相關部門進行進一步的分析，目前仍需要一點時間。

據悉，南韓即日起解除《九一九軍事協議》中關於禁航區域的設定，將從22日下午3時起恢復在邊境上對於北韓的偵察與監控工作，預計將投入大量的直升機與無人機。