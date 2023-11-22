少女淪無頭屍！男殺人「性侵屍體」再分屍砍頭　刑期減免出獄

▲嫌犯殺害少女之後，性侵屍體，接著分屍砍下少女頭顱。（示意圖／視覺中國，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名18歲女學生在1993年遭殺害，嫌犯約翰努姆貝（John Nyumbei）殺人後性侵屍體，接著分屍砍下少女頭顱、剝下頭皮，把頭骨扔進雨林中。原本是死刑犯的他於2016年改成終身監禁，如今從無期徒刑縮短刑期至40年，於21日獲釋出獄。

綜合星洲網、今日自由大馬報導，此案發生在1993年3月16日凌晨5時30分至上午7時之間，18歲女學生楊柳青在砂拉越遇害，當時一名警察發現一具身穿藍色校服的無頭屍，上面別著死者名牌。同年3月18日，約翰努姆貝落網；警方隨後發現頭骨，經東京大學法醫學教授驗證，確認是死者頭骨。

在審訊期間，法醫薩達表示，死者遺體有大量精子沉積物。由於約翰努姆貝未讓法庭相信犯案時精神出現問題，隨後他殺害少女後性侵屍體，也承認事後砍下少女頭顱帶走，剝下頭皮，把頭骨丟進石隆門一處雨林中。

高庭於1997年4月4日判處約翰努姆貝死刑，上訴庭與聯邦法院也裁定維持死刑原判，到了2016年2月15日，特赦委員會將其死刑刑罰改為終身監禁。

到了21日，約翰努姆貝獲聯邦法院減刑，原本的無期徒刑減至40年刑期，並從1993年3月18日被捕日開始計算。約翰努姆貝律師則表示，由於刑期獲得檢討，加上刑期也被減免三分之一，因此約翰努姆貝已於21日獲釋。

報導指出，約翰努姆貝依據2023年檢討死刑和無期徒刑法申請檢討刑期，該法令賦予法庭以30年至40年監禁，取代終身監禁的刑罰。