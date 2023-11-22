找25歲妹挽救14年感情　人妻嘗試「開放式婚姻」後悔：尪更愛新歡

▲女子同意與丈夫嘗試開放式婚姻。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名人妻為了與在一起14年的丈夫找回新鮮感，2人決定嘗試開放式婚姻，後來成功讓25歲女子哈珀(Harper)成為家裡新成員，就連孩子們也很喜歡對方，然而日子久了她卻發現，丈夫似乎更喜歡新女友，讓她不知道該怎麼辦。

這名34歲女網友近來在國外論壇Reddit發文，她和35歲丈夫在一起長達14年，還育有2名7歲和3歲孩子，穩定的婚姻生活卻讓丈夫感覺有些平淡，後來在2人同意之下，決定引入第三者，嘗試開放式婚姻。

女網友表示，哈珀是丈夫妹妹的朋友，是原本就認識的人，孩子們也都很喜歡對方，「三人行」的生活就這樣過了3年，然而她卻漸漸發現丈夫似乎偏愛哈珀，更勝過她。

▲女子發現，丈夫似乎更喜歡新歡。（圖／示意圖／達志影像）

女網友表示，「雖然我和哈珀約好，所有的東西都會一起平分，可是丈夫很明顯比較喜歡她，他會督促她要節食健身、打扮漂亮，每當他有什麼事情發生時，也會第一個和哈珀分享，他們還會每周固定約會一次」。

當女網友向丈夫對質，感覺丈夫更喜歡哈珀勝過她時，丈夫辯稱，因為和哈珀感覺更親密，就像是最好的朋友一樣，「我指出，『我才是孩子們的母親，你以前也說我是你最好的朋友』，他只說他2個人都愛…我該怎麼辦，我也真的很喜歡哈珀」。

女網友表示，她沒有想要趕走哈珀，只是希望能成為丈夫心中最喜歡的人。貼文曝光後讓許多網友表示，「離婚吧，你丈夫很明顯比較愛對方，把你當家中打掃女傭」、「你也去交男友，這才是開放式婚姻」、「只有我覺得，丈夫找妹妹的朋友當小三很噁心嗎」。