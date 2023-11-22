囚犯換人質！以色列公布「300名巴勒斯坦人名單」　釋放名額翻倍

▲以色列民眾在特拉維夫遊行，呼籲政府專注在釋放人質的談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

以哈戰爭22日達成臨時停火協議，以色列司法部也公布將釋放的300名巴勒斯坦囚犯名單，以換回50名受困加薩走廊的人質。值得注意的是，巴勒斯坦囚犯獲釋人數，與先前報導的150人相比多出1倍。

根據以色列司法部官方網站，300名囚犯有274名男性，年紀介於14歲至59歲之間，但大多數皆為17、18歲，被指控罪行有謀殺未遂、扔擲炸彈、製造爆炸物或燃燒彈、扔擲石頭、與敵對組織聯繫、嚴重人身傷害、以民族主義為由縱火。

▲卡車載滿物資，預計前往加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）

先前報導指出，交戰雙方在卡達斡旋下達成協議，哈瑪斯釋放50名人質，換取150名巴勒斯坦囚犯與4天停火。在此期間，以色列不能在加薩南部進行空中偵察，在加薩北部每天僅有6小時能夠執行此類任務，而且除了釋放囚犯之外，也需允許每天有數百輛載滿物資的卡車進入加薩，並向當地運送額外燃料。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）21日向BBC表示，以色列一共關押約7000名巴勒斯坦人，其中有200名女性及大約60名孩童。計畫主任芭席（Sari Bashi）說，巴勒斯坦孩童被依照軍法對待，「在半夜被捕…在家長或律師不在場的情況下接受偵訊」，甚至因為「扔石頭之類的相對輕微罪行」而被長期拘留。

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