人太少拒載？印度廉航被控「把6乘客騙下機」　還不提供住宿

▲乘客指控，靛藍航空只因為「人數太少」就拒載，還把他們誘騙下機。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

印度廉航「靛藍航空」（IndiGo）被指控，因為不願意「只載6個人」飛往清奈（Chennai），竟「公然說謊」，把乘客誘騙下飛機，還拒絕提供住宿。隨著風波越演越烈，公司發言人出面解釋，由於時間不夠才會釀成這次事件，而且他們確實有向受影響旅客提供住宿。

印度時報等外媒報導，這架客機19日從阿姆利則（Amritsar）經邦加羅爾（Bengaluru）飛往清奈，但許多乘客都在邦加羅爾的坎皮高達國際機場（Kempegowda International Airport）下機，客艙只剩下6人，其中包括2名長輩。

一名乘客表示，晚間9時30分左右，飛機還停在停機坪，他卻接到靛藍航空地勤電話，並被要求下機，「他拿著我的登機證在機場裡等我，要我轉乘另一趟航班，準備前往清奈」，其他5人也陸續接到類似電話。隨後，一行人匆忙趕到機場櫃檯詢問，這才知道當晚沒有其他飛清奈的班機，臨時被迫在邦加羅爾過夜。

▲靛藍航空因為這起糾紛招致廣泛批評。（示意圖／CFP）



另一名乘客指控，眾人對此感到氣憤，甚至當場發生激烈爭執，但靛藍航空地勤與主管都非常冷漠，沒有展現出一絲同情，「在承認這是他們的錯誤後，他們還膽敢不提供機場飯店，宣稱我們不符資格。」

消息傳開後，靛藍航空招致廣泛批評，發言人火速澄清，「由於來自阿姆利則的航班延誤，乘客才無法在邦加羅爾機場登上另一班前往清奈的航班」，雖然地勤盡一切可能提供協助，但由於時間不夠，最終沒能化解危機，「我們對於給乘客帶來的不便致上深刻歉意。」

靛藍航空發言人還說，他們確實有提供住宿，並且協助預訂下一個航班，但僅2人住進距機場13公里的飯店，另一些人選擇待在機場貴賓室過夜，不過所有人都在隔日上午被安排搭乘班機飛往清奈。該公司將深入調查這起事件，但拒絕回應指控細節。

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