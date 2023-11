菲美南海與近台灣處「聯合海空巡邏」　強化區域安全

▲菲律賓空軍FA-50戰機參加了與美國在巴丹群島及西菲律賓海的巡邏。(圖/達志影像/美聯社,下同。)



文/中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電

菲律賓空軍今天表示,菲國空軍2架FA-50戰機昨天起在南海和近台灣的巴丹群島(Batanes)參與菲美聯合海空巡邏,以維護兩國共同利益,強化區域安全。

巴丹群島位於菲律賓北端,與台灣最近的距離僅98公里。台海情勢緊張下,此處成為菲國重要戰略據點。

菲國總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)昨天在社群平台X發文表示,菲美兩國軍方昨天起展開聯合海空巡邏。「這項重大舉措昭示我們致力於加強我們軍隊在海空巡邏的聯合行動力。」

他表示:「我們的目標是透過合作努力強化區域安全,並與美國建立無縫夥伴關係,以維護我們的共同利益。」

Today marks the beginning of joint maritime and air patrols— a collaborative effort between the Armed Forces of the Philippines and the United States Indo-Pacific Command in the West Philippine Sea.



This significant initiative is a testament to our commitment to bolster the…