菲美南海與近台灣處「聯合海空巡邏」　強化區域安全

▲菲律賓空軍FA-50戰機參加了與美國在巴丹群島及西菲律賓海的巡邏。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



文／中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電

菲律賓空軍今天表示，菲國空軍2架FA-50戰機昨天起在南海和近台灣的巴丹群島（Batanes）參與菲美聯合海空巡邏，以維護兩國共同利益，強化區域安全。

巴丹群島位於菲律賓北端，與台灣最近的距離僅98公里。台海情勢緊張下，此處成為菲國重要戰略據點。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在社群平台X發文表示，菲美兩國軍方昨天起展開聯合海空巡邏。「這項重大舉措昭示我們致力於加強我們軍隊在海空巡邏的聯合行動力。」

他表示：「我們的目標是透過合作努力強化區域安全，並與美國建立無縫夥伴關係，以維護我們的共同利益。」

Today marks the beginning of joint maritime and air patrols— a collaborative effort between the Armed Forces of the Philippines and the United States Indo-Pacific Command in the West Philippine Sea.



This significant initiative is a testament to our commitment to bolster the… — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) November 21, 2023

菲國空軍指出，菲美聯合海空巡邏（MARPAT）是菲律賓軍隊目前持續努力的一部分，以加強與美軍聯合行動力，並透過雙方合作強化區域安全。這項巡邏將進行到23日。

這項合作行動由菲律賓武裝部隊與美軍印太司令部聯合執行，菲律賓海軍和美國海軍艦艇也參與這項行動。

菲律賓空軍表示，菲國空軍致力於確保為其飛行員和相關裝備做好準備，以支持菲國軍隊保衛國土和海洋利益及維護區域和平安全的努力。

菲律賓與美國、日本、澳洲等盟邦近來強化國防合作。菲美「海上戰士合作」（Kamandag）演習上週剛閉幕，演習內容包括在面向南海的三描禮士省（Zambales）舉行兩棲突擊車主題專家交流、近南海的巴拉旺島（Palawan）舉行海防訓練，以及近台灣的巴丹群島和北伊羅科斯省（Ilocos Norte）舉行衛生勤務支援演練。