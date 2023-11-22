快訊／閃電回歸！　「ChatGPT之父」阿特曼發文：我愛OpenAI

▲ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

OpenAI於22日發文宣布，已經達成原則性協議，ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）將回鍋擔任執行長。與此同時，阿特曼也在社群網網站X發文表示，「我愛OpenAI，過去幾天我所做的一切，都是為了讓團隊與它的使命保持一致。」

▲阿特曼發文證實將回歸OpenAI。（圖／翻攝自X）



OpenAI發文宣布回歸消息後，阿特曼幾乎同時間也發文表示，「我愛OpenAI，過去幾天我所做的一切，都是為了讓團隊與它的使命保持一致。」他提到，當自己在19日晚間決定加入微軟時，就明白這是對他和團隊最好的道路。

阿特曼說，「在新董事會和微軟執行長納德拉（Satya Nadella）的支持下，我期待著回到OpenAI，並與微軟建立牢固的合作夥伴關係。」

OpenAI共同創始人布羅克曼（Greg Brockman）也發文宣告回歸，「要回OpenAI了，今晚重新開始編碼。」布羅克曼在阿特曼17日遭解職時，也隨即宣布離開OpenAI。

▲▼OpenAI共同創始人布羅克曼與微軟執行長納德拉發文。（圖／翻攝自X）



微軟執行長納德拉稍早轉發阿特曼的貼文提到，對於OpenAI董事會的變化感到鼓舞激勵，相信這是邁向更穩定、資訊更靈通、更有效治理道路上必不可少的第一步。

納德拉也說，他、阿特曼、共同創辦人布羅克曼有進行交談，「同意他們與領導團隊一起發揮關鍵作用」，期待在強大合作夥伴關係的基礎上，為客戶、合作夥伴提供新一代人工智慧的價值。

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