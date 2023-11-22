快訊／OpenAI宣布：「ChatGPT之父」阿特曼回鍋擔任執行長

▲ OpenAI董事會11月17日宣布解除執行長阿特曼（Sam Altman）職務。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

OpenAI內鬥22日邁入第6天，該公司官方X帳號稍早發文宣布，ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）將回鍋擔任執行長，「我們原則上已達成協議，山姆．阿特曼將回到OpenAI擔任執行長。」

OpenAI還宣布，阿特曼將和前雲端企業Salesforce共同執行長泰勒（Bret Taylor）、前美國財政部長薩默斯（Larry Summers）及Quora執行長德安吉羅（Adam D'angelo）組成新的董事會，由泰勒擔任主席，其中僅德安吉羅為原董事會成員。

此前根據《路透》，《彭博》21日援引消息人士說法報導，阿特曼正和至少一名董事會成員談判復職事宜，也可能以過渡董事會主席身分回歸。該名董事就是德安吉羅，而談判還涉及一些投資者。

OpenAI原先的4人董事會由德安捷羅、GeoSim執行長麥考莉（Tasha McCauley）、喬治城大學安全與新興技術中心策略主任唐納（Helen Toner）及首席科學家蘇茨克弗（Ilya Sutskever）組成。

他們17日宣布解雇阿特曼後掀起內部反彈，770名員工中多達743人連署要求董事會辭職並讓阿特曼和共同創始人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）復職，否則就要跳槽到微軟。