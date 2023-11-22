南韓漁船深夜海上翻覆！船長躺船內「失去意識」　1船員下落不明

記者羅翊宬／綜合外電報導

每年9至11月為秋蟹捕撈、吃食旺季，然而南韓一艘捕撈秋蟹的漁船卻於今日（22）凌晨在慶尚北道慶州市200公里外的海域翻覆，當時漁船上包括船長在內一共有6人搭乘，其中船長及另名船員失蹤。南韓海警要求日本海上保安廳協助救援，儘管最後發現船長，但船長卻失去意識。

根據韓媒《News1》、日媒《山陰放送》，南韓一艘捕撈秋蟹的漁船「第0519福吉號（暫譯）」於20日中午從慶尚北道浦項市九龍浦港出海，包括船長在內一共有6名船員，然而最後疑似因為氣候不佳，導致船體於22日凌晨2時55分在慶州市甘浦邑以東200公里處、日本島根縣濱田市北北西約102公里的東海（日本海）翻覆。

該艘漁船重達9.77公噸、長15.42公尺。

該艘漁船翻覆後，立即向南韓海洋警察通報、要求救援。浦項海洋警察署指出船上4名船員在出動救援後獲救，引渡至另一艘漁船，其中3人為外國人（2名印尼人、1名越南人），至於船長和另一名船員則失去下落。

南韓海警旋即向南韓海軍、日本海上保安廳發出求援訊號，隸屬於日本海上保安廳的巡視艇「おき」旋即出動至現場支援，並於上午5時30分左右抵達，在附近海域實施搜索，至於南韓的警備艦則於上午8時展開搜索。

最終，福吉號40多歲的船長被發現人在船上的操舵室，不過已經失去意識。

目前南韓浦項海警全力搜救剩下的1名失蹤者，至於日本則同樣派出隸屬於北九州航空基地的飛機，協助全力搜索失蹤船員的下落。

浦項海警表示，南韓東海海警大型警備艇2艘、海軍艦艇、漁業指導船無窮花17號、日本海上保安廳、漁船10艘皆被投入失蹤者搜索作業，然而目前海上氣候不佳，導致搜索和救援作業面臨困難，已追加投入潛水人員協助搜索。