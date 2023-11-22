巨乳當枕頭睡！M級女模遇男粉...當場辦感謝祭　網羨煞喊：好幸運

▲這張照片公開後，羨煞不少男鄉民。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

美國一名男子近日讓許多網友羨慕，因為他在賣場遇到性感女模戴耶（Jazmyne Day），戴耶竟然大公無私開放「胸前巨型爆彈」給他當枕頭試睡，羨煞許多鄉民，並引發討論。

據英國《每日星報》報導，現在居住在拉斯維加斯的性感女模戴耶，近日於IG上分享一張照片，她表示日前在購物商場遇到一名男粉絲，戴耶毫不遲疑，直接在現場辦「感謝祭」，讓這名男粉絲當場體驗她的M罩杯巨乳，把她的巨乳當枕頭試躺。照片也可見，男粉絲露出滿足而開心的微笑。

這張照片被戴耶公開後，羨煞不少男鄉民，還有人為此表示「嫉妒」。另外有網友羨慕地說：「好幸運啊」、「要有什麼辦法才能遇見這女孩？」「巨乳好睡嗎？」

報導也指出，戴耶過去曾在會計事務所當一般上班族，後來轉戰情色網美界。她也不諱言自己有整型，包括做過隆乳、提臀等手術。

▲戴耶過去曾在會計事務所當一般上班族，後來轉戰情色網美界。（翻自IG）

更多鏡週刊報導

AV女優最新作讓網友受驚 「抱緊處理」135公斤巨物黑鮪魚！畫面真鹹濕

洋腸輸了！「他」生殖器7倍大粗長 採「賢者模式」不插入交歡12小時

34歲變態男闖養老院「劫財又劫色」 性侵90歲老婦再偷她財物