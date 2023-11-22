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2歲童被「6公尺水蟒」緊纏身體　爸救兒失敗崩潰！靠他一刀斃命

2歲童被「6公尺水蟒」緊纏身體　爸救兒失敗崩潰！靠他一槍斃命。（圖／翻攝自YouTube）

▲男童差點被6公尺長巨蛇殺死。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名2歲男童在河岸玩耍時，突然遭一條6公尺長水蟒攻擊，媽媽聽到他的尖叫聲，發現他整個人被6公尺長水蟒緊緊纏住，父親試圖幫忙讓他掙脫但是無法，最後警察將蛇殺死才終於脫困。

事件18日下午發生在巴西戈亞斯州南部的維森蒂諾波利斯(Vicentinópolis)，當時爸媽正在農場工作，便讓2歲男童獨自在附近玩耍，沒想到他在河岸時突然遭一條約6公尺長的黃森蚺(Yellow anaconda)攻擊。

警官迪尼茲(Carlos Diniz)表示，家人聽到2歲男童慘叫聲，父親試圖救出被蟒蛇緊緊纏住的兒子但是無法，母親對外大聲呼叫時，剛好在附近的巡邏隊警官聽到求救聲，立即前往現場幫忙。

迪尼茲表示，多名員警雖然試圖在不傷害動物的情況下救出孩子，但是十分困難，最後只好被迫殺了這條蛇，「我們只是想救孩子，這是唯一的辦法，我們也不希望讓動物死，最好動物和男童都能活下來」。

男童後來被送到市區醫院接受治療，檢查發現只有手臂被咬傷，幸好傷勢沒有很嚴重，治療後已經回到家中休息。迪尼茲表示，「男童獲得了活下來的第二次機會，我們終身都不會忘記這起事件」。

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