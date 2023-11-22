卡達稱24小時內宣布以哈停火時間　拜登正面評價停火協議

▲加薩地區22日被以色列空襲攻擊，大量煙霧竄出。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列時報報導，卡達證實以色列與哈瑪斯達成臨時停火協議，將釋放加薩地區的人質，人道主義停火的開始時間將在未來24小時內宣布，將持續4天。稍早美國總統拜登也對以哈協議表示歡迎，誓言將繼續努力，直到所有人質獲釋。

卡達外交部22日凌晨發布聲明稱，讓以哈達成協議的這場會談有埃及、美國、卡達介入斡旋，停火將持續4天，釋放關押在加薩的50名人質，作為交換，以色列監獄部分巴勒斯坦女性及孩童也將被釋放。除了人質，停火期間也將允許更多人道主義車隊及救援物資進入加薩，包括燃料。

針對以哈達成協議一事，拜登透過聲明感謝卡達、埃及、以色列各方的努力，並稱過去這幾周以來，夫人吉兒與他一直把人質及其親屬放在心上，一旦協議全面實施，部分忍受數周囚禁的人將能與家人團聚。

▲美國總統拜登。（圖／路透）

拜登也說，他感謝以色列總理納坦雅胡與其政府所做的承諾，支持延長停火確保協議能充分執行，也提供額外人道援助來減輕加薩無辜巴勒斯坦家庭的痛苦。

拜登計畫將與領導人保持聯繫，確保協議能全面執行，「身為總統，我優先考慮的是確保在世界被扣為人質的美國人安全，這就是為何從哈瑪斯最一開始發動攻擊時，他和國安團隊就與該地區夥伴密切合作，盡一切可能確保我國公民獲釋。」

拜登指出，先前已有2名美國人在10月20日獲釋，依據這次的停火協議，未來這幾天還會有另外數名美國人被釋放。