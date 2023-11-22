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搭飛機手滑進女乘客「大腿內側」狂摸下面　男遭判刑2年

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲男子落網後承認撫摸女子，稱這是為了滿足自己。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約一名30歲男子兩年前搭乘飛機期間猥褻一名女子，伸手撫摸她的大腿內側與鼠蹊部，受害者當場被逼哭顫抖，朝男子吼叫示意他離她遠一點，並向空服人員反應此事。依據美國司法部新聞稿，這名男子被判處2年徒刑。

綜合紐約郵報等報導，現年30歲男子馬努埃拉（Ryan Manuella）2021年4月16日在丹佛國際國際機場搭機飛往紐華克（Newark），就在飛行途中，他偷偷坐到其他乘客的位子上，偷翻對方包包，拿走一副太陽眼鏡。

當這名乘客從洗手間回到座位上時，馬努埃拉接著溜到一名女乘客旁邊的空位，開始撫摸她的大腿內側及鼠蹊部。這名受害女子開始顫抖和哭泣，朝馬努埃拉吼叫示意他離她遠一點，迅速從座位上站起，向空服人員尋求幫助。依據聯邦調查局人員的紀錄，當時機上的空服人員注意到受害女子哭泣、顫抖，明顯焦慮不安。

馬努埃拉事後被轉移至另個座位，在飛機降落後，警方便將他逮捕。在接受FBI調查期間，他承認未經同意翻別人的包包，也承認有摸那名女子，觸摸女性是為了滿足自己。馬努埃拉被指控後已於上月認罪，16日被美國法院宣判2年徒刑，以及3年獄後監督。

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