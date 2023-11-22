日本最美花魁！23歲正妹年賺上億台幣　令和第一女公關宣布引退

▲女公關Himeka（ひめか）。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

有著「令和第一女公關」、「最美花魁」、「大阪小惡魔」稱號的大阪23歲女公關Himeka（ひめか），再過去就曾創下2日收入超過1億日圓（折合新台幣約2100萬元）、連續2年營業額突破10億日圓（折合新台幣約2.1億元）等驚人紀錄，她甚至跨足演藝、時尚展台，可以說是前途璀璨。如今有消息指出，Himeka決定在今年卸下女公關的身分，但有強調，不會完全退出公關領域，將會換另外一種模式與店家繼續合作。

根據日本媒體報導指出，Himeka日前在社群網站X上發文，表示截止至11日，她在店內生日活動上的業績突破5億日圓。她也提到，過去她已經創下連續2年的年銷售額超過10億日圓，今年也只花9個月就完成去年的目標。

Himeka在文章中表示，「為了不讓自己有絲毫後悔，每年都全力以赴地挑戰自己。今年就是我作為夜總會小姐的巔峰之作」。她先前也強調，這次會是最後一次用女公關的身分來舉辦慶生會。

Himeka表示，自從19歲出道後，就用很快速度爬上頭牌No.1的位置，「起初只是隨便開始的工作，卻讓我成為難以想像的自己。19歲、20歲時，我全力以赴，21歲成為最強女公關，22歲時成為業界第一的女公關。」

Himeka認為，「現在迎來23歲生日，當我重新審視自己時，覺得作為夜總會小姐的自己已經做到一切」，然而也因為如此，儘管喜歡女公關這個工作，「但既然我再也找不到目標和想要實現的事情，我就無法繼續努力了，我想尋找新的自我。想要做到這一點，我不能像現在這樣以『女公關優先』的模式繼續工作，因此，我決定要卸下女公關的工作。」

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