頭頸被砍20下！「剩5天畢業」女大生遭棄屍山溝　前男友落網

▲ 茱莉亞今年僅22歲，案發當時只剩5天就要畢業。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利一名即將畢業的女大生突然失聯，一周後尋獲時已成冰冷遺體，竟是遭前男友殺害棄屍，頭頸部被砍20多下。檢方還原案發經過指出，她先是在家附近被持刀砍傷，試圖逃跑不成又被重創頭部喪命，屍體被遺棄山溝。前男友犯案後逃亡逾一周，已在德國落網。

根據《鏡報》，義大利帕多瓦大學（University of Padua）工程系22歲女學生茱莉亞（Giulia Cecchettin）原定於16日畢業，11日和前男友菲利普（Filippo Turetta）出門後就此失聯，18日卻被發現陳屍於東北部佛里烏利-威尼斯朱利亞大區一座湖泊附近溝壑，頭頸部至少有20處刀傷。

調查指出，茱莉亞11日晚間和菲利普開車前往威尼斯馬格拉一家購物中心，一起吃三明治當晚餐。當天稍晚菲利普開車送茱莉亞回家，卻在她家附近一座停車場持刀攻擊。茱莉亞試圖逃跑，但檢方認為，菲利普設法讓她無法行動，用膠帶封住她的嘴巴後駕車離開停車場。

警方後來在停車場發現一把沒有刀柄且沾血的刀；還有當地居民透露，曾聽見一名女子尖叫喊道，「你居然這樣傷害我」，並目睹一名男子用腳踹某個倒在地上的人。

菲利普載著茱莉亞前往福索（Fossò）途中，茱莉亞恢復意識並設法跳車，但監視器畫面顯示，菲利普尾隨她並將她整個人摔到地上，導致她頭部撞上人行道，成為致命傷。法官稱她失血過多，研判死於出血性休克。

菲利普將茱莉亞的遺體載到巴爾奇斯湖邊棄屍後一路逃亡，19日被德國警方逮捕，當時他的車已徹底沒油，停在萊比錫（Leipzig）一條公路路肩。

茱莉亞是義大利今年來第105名「殺害女性」（femicide）事件受害者，掀起年輕族群怒火，19日全國各地都有民眾上街抗議、守夜，還有數百人湧入校園為她哀悼，並談論針對女性的暴力行為。