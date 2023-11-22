　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛上21歲鮮肉想結婚！人妻聯手小王殺夫　企圖奪產拿小孩監護權

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲男全身多處受傷喪命。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國一名51歲男子10月8日晚間被殺害，身上有多處被刺的傷口，沒想到嫌犯居然是與他結婚12年的35歲妻子。如今依據調查，原來是這名女子去年底愛上21歲情人，兩人維持親密關係，最終聯手殺死她的丈夫，因為她想要和小王結婚。

紐約郵報報導，51歲男子阿薩爾（Parwiz Assar）與他的35歲妻子拉茲瑪（Razma Mohammad-Ibrahim）結婚12年，儘管一起養育孩子，但婚姻關係觸礁。就在2022年12月，拉茲瑪認識21歲男子阿齊茲（Samim Azizi），兩人猶如乾柴烈火般地墜入愛河。

▲▼ 正妹,人妻,女子,女人,性感,愛,情侶,愛人,夫妻。（圖／CFP）

▲人妻認識21歲男子之後墜入愛河，想和對方結婚。（示意圖／CFP）

到了今年10月8日晚間10時20分左右，阿薩爾在加州遇害，身上有多處被刺的傷口。警方調查顯示，此案嫌犯就是拉茲瑪與她的情人阿齊茲，兩人合謀殺害阿薩爾，這樣兩人就可以結婚，且拉茲瑪能獲得家庭財產及孩子們的監護權。

阿齊茲已於10月31日涉嫌在華盛頓州西雅圖市殺人落網，被關押在金郡監獄，不得保釋，正等待引渡至加州。拉茲瑪則是在上周被抓，面臨謀殺指控，目前關在聖麗塔監獄，不得保釋。

這起謀殺案仍在調查當中。警方透露，自從拉茲瑪落網以來，孩子們一直與其他家人們同住。

ET快訊
裸女大鬧機場！嗨翻彈跳「渾圓狂晃」　下秒撲向旅客
快訊／民眾黨不重審藍白合民調　侯辦2回應「感到極度遺憾」
快訊／NBA兩隊狂轟309分！　創32年紀錄
快訊／中和女騎士遭公車輾斃
快訊／《全明星》凱莉結婚「金曲男歌手」！
快訊／郭台銘選到底？　賴佩霞13：30赴中選會領表
Netflix 12月片單！　一排神片下架
快訊／黃珊珊拒絕重審民調　 侯友宜競辦14：30回應
快訊／MAMAMOO華莎確定來台北跨年！　超狂卡司公布了
害吳亦凡變「3分鐘牙籤男」！他懺悔：對不起他　超猛床事細節曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／太平洋島國萬那杜規模7.0地震　深度10公里

小飛機墜落「購物中心停車場」　民眾驚恐圍觀大火1飛行員喪生

日本最美花魁！23歲正妹年賺上億台幣　令和第一女公關宣布引退

35度高溫進行比賽　14歲少年「上場跑5分鐘」突然倒斃足球場上

裸女大鬧機場！嗨翻彈跳「渾圓狂晃」　下秒尖叫撲向旅客

美國2歲男童超市內開槍！　誤拿「媽媽包裡手槍」走火

愛上21歲鮮肉想結婚！人妻聯手小王殺夫　企圖奪產拿小孩監護權

阿特曼傳與董事會談判「回歸OpenAI」！　微軟已開始準備辦公室

女被劫車「扯斷手臂」拖行　鄰居目睹她半裸曝屍街上：太羞辱人

嚴懲北韓發射衛星！　南韓軍方：今下午重啟邊境偵察活動

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

退休公務員夾1450隻娃娃　換到iPhone15還做公益！

女駕駛路口畫半圈倒退嚕自撞　稱身體不適...汽機車神奇閃過

萌柴一個口令一個動作！ 擊掌、匍匐前進迅速完成

知名火鍋店驚傳暴力事件！ 女員工疑遭老闆重搧3巴掌

楊祐寧女兒爆哭..他眼神死XD　冷靜訓話：情緒解決不了問題

快訊／太平洋島國萬那杜規模7.0地震　深度10公里

小飛機墜落「購物中心停車場」　民眾驚恐圍觀大火1飛行員喪生

日本最美花魁！23歲正妹年賺上億台幣　令和第一女公關宣布引退

35度高溫進行比賽　14歲少年「上場跑5分鐘」突然倒斃足球場上

裸女大鬧機場！嗨翻彈跳「渾圓狂晃」　下秒尖叫撲向旅客

美國2歲男童超市內開槍！　誤拿「媽媽包裡手槍」走火

愛上21歲鮮肉想結婚！人妻聯手小王殺夫　企圖奪產拿小孩監護權

阿特曼傳與董事會談判「回歸OpenAI」！　微軟已開始準備辦公室

女被劫車「扯斷手臂」拖行　鄰居目睹她半裸曝屍街上：太羞辱人

嚴懲北韓發射衛星！　南韓軍方：今下午重啟邊境偵察活動

老父憂兒女交往對象有案底　北市警「友情贊助」查9筆個資慘了

午餐第2人6折！南部5家飯店Buffet優惠整理　當月壽星享8折

水電催繳詐騙激增2成　兆豐銀：信用卡代扣可化解

妙齡女省時間「肉身走公車專用道」司機：拜託別嚇我　恐挨罰500

鬥魚CEO涉開賭場被捕！賭博直播間「長沙鄉村敢死隊」成關鍵

打包40個聚寶盆！台中賊夜闖木藝行搜刮　鐵門一開「倉中捉人」

超商最新5款蔬食鮮食開吃了！　有黑松露野菇黑纖飯、素冷凍滷味

快訊／太平洋島國萬那杜規模7.0地震　深度10公里

消防特考班3千公尺跑步12人作弊　記過懲處1人主動退訓

劉櫂豪登記參選台東區域立委選舉　呼籲回歸選賢與能初衷

國際熱門新聞

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

女抱9個月女兒踩到電線　丈夫面前觸電燒死

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

BLACKPINK驚喜合體　現身白金漢宮國宴

研究發現：東亞人睡7小時死亡率最低

泰國湧現中國行乞大軍！驚人月收曝光

裸女大鬧機場　嗨翻彈跳渾圓狂晃

剛果募兵活動700人狂擠　踩踏31死、140傷

朱長生遭綑綁殺害　泰警在房間查出大量偽鈔

Fed會議記錄傳「鷹訊」　美股收黑

踩路邊電線致命！　印度媽與9月女當場「倒地著火」

即／以色列通過人質釋放協議！

更多熱門

相關新聞

阿特曼傳與董事會談判「回歸OpenAI」！

阿特曼傳與董事會談判「回歸OpenAI」！

ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）17日被OpenAI董事會解雇，傳出將加入微軟之際，OpenAI逾9成員工連署要求董事會辭職，否則就要集體跳槽微軟。據報阿特曼和OpenAI董事會正協商讓他回鍋，不過微軟也已開始在舊金山為阿特曼的AI團隊準備未來的辦公室。

女被劫車「扯斷手臂」拖行　半裸曝屍街上

女被劫車「扯斷手臂」拖行　半裸曝屍街上

美專家：美中關係隨拜習會回穩　台灣議題成變數

美專家：美中關係隨拜習會回穩　台灣議題成變數

93歲巴菲特豪捐271億元股票：我感覺很好

93歲巴菲特豪捐271億元股票：我感覺很好

馬斯克陷反猶太風暴　民主黨議員控X不當獲利

馬斯克陷反猶太風暴　民主黨議員控X不當獲利

關鍵字：

人妻小王鮮肉情人北美要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

小S老公夜店極樂4hrs「啦啦隊女神+3女陪玩」！

生完小孩6年只愛愛2次！內行揭殘酷內幕

吳亦凡案驚爆大逆轉！8未成年受害女全是假的

海倫清桃來台10多年變富婆！捲款上億「再騙40萬加盟金」

新竹女遭輪姦逼簽本票　險淪40萬豬仔被賣

即／牛仔布大廠年興宣布後龍廠停工：虧2.2億元

即／彰化娃娃車2孩重傷　2歲女童遭拋飛車外

SBL打假球！　吳季穎聯手女友海撈3000萬賭金手法曝光

快訊／重比9民調？黃珊珊婉拒侯友宜

高三妹逛街一半當街被殺！兇手也是高中生

即／華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職

小6女童「絕食威脅父母」出國玩：沒錢就去借

獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！

好市多黑五驚見「APPLE筆電」下殺

老公性慾太強！人妻徵求小老婆共享丈夫

更多

最夯影音

更多
陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論

陸網紅逛迪化街買牛軋糖　整包1千元！價格引網議論
重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

重機騎士跟導航誤闖國道　認罰但拒拖吊：法規沒說

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

大巨蛋首場開門預備賽　 1.3萬球迷興奮入場喊：不輸日本巨蛋

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

小黃狗闖快速道被撞斷腿　嚇到失禁...暖警抱起送醫

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

男路邊撿到小豬想收編　警幫帶回「ㄍㄡˊ整路」

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面