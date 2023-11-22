愛上21歲鮮肉想結婚！人妻聯手小王殺夫　企圖奪產拿小孩監護權

▲男全身多處受傷喪命。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國一名51歲男子10月8日晚間被殺害，身上有多處被刺的傷口，沒想到嫌犯居然是與他結婚12年的35歲妻子。如今依據調查，原來是這名女子去年底愛上21歲情人，兩人維持親密關係，最終聯手殺死她的丈夫，因為她想要和小王結婚。

紐約郵報報導，51歲男子阿薩爾（Parwiz Assar）與他的35歲妻子拉茲瑪（Razma Mohammad-Ibrahim）結婚12年，儘管一起養育孩子，但婚姻關係觸礁。就在2022年12月，拉茲瑪認識21歲男子阿齊茲（Samim Azizi），兩人猶如乾柴烈火般地墜入愛河。

▲人妻認識21歲男子之後墜入愛河，想和對方結婚。（示意圖／CFP）

到了今年10月8日晚間10時20分左右，阿薩爾在加州遇害，身上有多處被刺的傷口。警方調查顯示，此案嫌犯就是拉茲瑪與她的情人阿齊茲，兩人合謀殺害阿薩爾，這樣兩人就可以結婚，且拉茲瑪能獲得家庭財產及孩子們的監護權。

阿齊茲已於10月31日涉嫌在華盛頓州西雅圖市殺人落網，被關押在金郡監獄，不得保釋，正等待引渡至加州。拉茲瑪則是在上周被抓，面臨謀殺指控，目前關在聖麗塔監獄，不得保釋。

這起謀殺案仍在調查當中。警方透露，自從拉茲瑪落網以來，孩子們一直與其他家人們同住。