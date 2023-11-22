美證實3公民將獲釋　以色列：人質獲釋後重啟進攻殲滅哈瑪斯

▲以色列一名示威者站在要求釋放人質的抗議畫面前方。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯22日達成臨時停火協議，現階段尚不清楚停火具體的開始時間，且以色列已經放話，在這一波人質獲釋之後，將恢復空中與地面行動，殲滅哈瑪斯。依據美國官員最新說法，依據哈瑪斯、以色列、美國與卡達斡旋達成的這項協議，哈瑪斯將釋放至少50名人質，其中包括3名美國人。

綜合路透、CNN報導，依據以哈雙方的停火協議，哈瑪斯將在停火的4至5天期間釋放50名人質，其中大部分是婦女與孩童，而以色列將釋放150名巴勒斯坦囚犯。停火期間，以哈雙方將停止所有戰鬥，以色列同意不攻擊或逮捕加薩任何人，哈瑪斯指出，加薩南部空中交通會完全停止，加薩北部空中交通每日停止6小時。

美方透露，有3名美國公民即將獲釋，其中一人是即將在24日年滿4歲女童阿比蓋爾（Abigail），她的父母命喪於10月7日哈瑪斯突襲以色列的襲擊，另外兩人是美國女性。

官員透露，預計首批人質將在協議宣布後的24小時內獲釋，最快可能在當地23日上午，「我認為在接下來4至5天這段期間，至少有50名婦女及孩童（能獲釋）」。但這名官員並未提供其他國籍者的詳細資訊。

不過當這一輪人質釋放程序結束後，以色列計畫恢復空中與地面行動，徹底消滅哈瑪斯。以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）稱，在停火期間，以軍將保持警惕，利用這段時間為未來行動做準備，「在人質協議完成後，我們將在尊重人道主義法的同時持續瓦解哈瑪斯」。