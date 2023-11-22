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金正恩笑開懷！衛星發射成功「一償宿願」　滿頭白髮照曝光

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）不顧南韓軍方警告，昨日（21）晚間10時50分強行發射軍事偵察衛星，是今年以來第3次發射衛星，預計未來將發射更多顆衛星。經歷前兩次失敗，北韓官媒宣稱「衛星成功進入軌道」，同時公開其最高領導人金正恩視察發射的相片。不過對於北韓發射衛星是否成功，美國、日本、南韓皆無法輕易斷定。

▲▼金正恩21日晚間視察軍事偵察衛星發射。（圖／路透）

▲金正恩21日晚間視察軍事偵察衛星發射。（圖／路透）

日本政府今日（22）上午更指出，目前尚未確認北韓所發射衛星是否被正確投入地心軌道。

根據北韓官媒《朝中社》報導，北韓國家航空宇宙技術總局於2023年11月21日晚間10時42分28秒，從平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場，在距離舊發射台東南方3公里的新發射台，發射掛有軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的新型運載火箭「千里馬-1型」，火箭沿著預定的飛行軌道正常飛行，在經過705秒鐘後，晚間10時54分13秒將衛星正確送上軌道。

▲▼北韓21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

▲▼北韓21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

▲▼北韓21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

報導指出，國家航空宇宙技術總局計畫未來將儘速追加發射多顆軍事偵察衛星，同時已向朝鮮勞動黨委員會第8屆第9次全員會議遞交發射計畫。南韓《韓聯社》分析，預計在年底召開的全員會議，將討論其他顆衛星追加發射的詳細規劃。

報導也公開了金正恩視察衛星發射現場的照片，包括金正恩從遠處觀測噴發火焰的運載火箭千里馬-1型、金正恩眺望天際，以及金正恩和相關技術人員一同歡呼，相片中未見曾多次公開出席重要場合的寶貝女兒金主愛、也未見胞妹金與正和主要幹部，然而照片中金正恩左右兩邊鬢角卻明顯長出白髮。

▲▼金正恩21日視察衛星發射，與技術人員歡呼、合照，然而鬢角卻出現明顯白髮。（圖／路透）

▲金正恩21日視察衛星發射，與技術人員歡呼、合照，然而鬢角卻出現明顯白髮。（圖／路透）

根據南韓《韓聯社》，金正恩早在2021年1月朝鮮勞動黨第八次代表大會上就指出，將在近期內運用軍事偵察衛星，突顯出對於航太技術發展與偵察敵方的野心，隔年3月將國家宇宙開發局升格為國家航空宇宙技術總局，今年4月更帶著女兒金主愛視察，宣布軍事偵察衛星1號機完成製作，然而今年5月、8月的發射卻接連失敗。

直到此次第三次試射取得「成功」，才終於一了金正恩近兩三年的宿願。然而報導也指出，根據南韓軍方打撈北韓第一次發射失敗時墜海衛星的結果，發現北韓偵察衛星的解析度只有3公尺左右，屬於解析度相當低的衛星，僅能辨別敵方艦艇、戰車、貨車，然而若北韓往後追加發射多顆衛星，可能對南韓國安上構成不小的威脅。

▲▼金正恩帶金主愛出席各場合。（圖／CFP）

▲金正恩今年4月帶金主愛視察國家航空宇宙技術總局。（圖／CFP）

對於北韓發射衛星是否取得成功，美國、南韓在判定上保持謹慎態度。《韓聯社》引述南韓國家安保戰略研究院飛彈主任張榮根（音譯）的分析，認為衛星發射進入預定軌道後，必須與平壤地面站達成通訊，過程中衛星必須成功打開太陽能板讓電池充電，如此才能算衛星成功發射，且判定衛星是否發揮作用，至少需要1至2個月。

另外，北美防空司令部（NORAD）截至22日上午9時30分（台灣時間上午8時30分）前，仍未發布北韓發射衛星的相關資料。據悉，一旦有新的物體進入宇宙軌道，則在數小時內該機構會發表相關情報。

根據《全日本新聞網》，日本內閣官房長官松野博一22日在記者會上，打臉北韓官方「衛星發射成功」的說法，指出日本政府目前並未發現衛星進入地心軌道。

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