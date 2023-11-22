女被劫車「扯斷手臂」拖行　鄰居目睹她半裸曝屍街上：太羞辱人

▲女子遭青少年劫車殺害。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國紐奧良去年發生一起搶劫命案，73歲婦人琳達(Linda Frickey)在街上突然遭4名青少年劫車，導致手臂被安全帶扯斷，還被拖行一段時間，最後曝屍在街上。最新消息傳出，被控過失殺人罪的其中3名涉案青少年，已經認罪並且表達悔意。

被控殺害73歲婦人琳達的3名青少年，17歲的貝克(Briniyah Baker)、16歲西奧菲勒(Lenyra Theophile) 和柯蒂斯( Mar'Qel Curtis)，去年3月在街頭粗暴把琳達扯下車，導致她的手臂當場被扯斷，最後在路上被拖行了至少一個街區。

搶匪把車開走後，只剩衣服幾乎被扯掉的琳達倒在街上，附近民眾目睹後，趕緊幫忙用床單覆蓋住身體。女鄰居馬斯卡(Leanne Mascar)表示，「她幾乎全裸倒在那邊，還有斷掉的手臂，我認為她受到的羞辱太過分了」。

本案近來開庭，3名青少年因為在法庭上認罪並且表達悔意，最後被判15年刑期。死者家屬金妮(Jinny Frickey)表示，「當他們道歉時，我確信他們真的感到很抱歉，但不幸的是傷害已經造成，他們必須服刑」。

第4名被告是18歲男子奧雷諾(John Honore)，將面臨二級謀殺罪指控與終身監禁下場，死者家屬則希望他能夠被判最重的審判結果，「他是開車的人，他踐踏了她」。